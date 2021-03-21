В Украине заработает новый лоукостер: названы рейсы и цены на билет

Бюджетные путешествия становятся для украинцев все доступнее. До конца апреля новый украинский лоукостер Bees Airlines отправится в свой первый рейс. Об этом сообщил руководитель компании Bees Airlines Евгений Хайнацкий.

В Украине будет работать еще один лоукостер - цены на авиаперелеты и рейсы. Фото: jets.ru

По его словам, самолет будет курсировать в страны Кавказа (Грузию и Армению), где принимают украинцев. Цена билета составит 1000-1500 гривен.

Коммерческий директор компании Александр Джиджора уточнил, что не стоит ожидать слишком дешевых цен, поскольку у каждого рейса есть своя экономика. Также представитель авиакомпании отмечает, что она пытается сделать перелеты для украинцев как можно доступнее.

В Bees Airlines также рассматривают возможность осуществления внутренних рейсов.

Авиакомпания уже подала заявки на получение маршрутов в Госавиаслужбу.

Во флоте Bees Airlines пока два самолета модели Boeing 737-800. В начале лета компания планирует пополнить авиапарк еще двумя самолетами. Как сообщают представители компании, в новых агрегатах установят тонкие кресла, которые увеличат пространство для ног.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине вскоре могут подешеветь цены на авиаперелеты. В связи с чем это произойдет и насколько уменьшится цена билетов, читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что американская стюардесса предотвратила авиакатастрофу. Женщина заметила на крыле наледь за несколько минут до взлета. На одном крыле накопилось около 30 сантиметров снега и льда. Подобная ситуация может вызвать трудности при взлете и посадке судна, в том числе — авиакатастрофу.

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