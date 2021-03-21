logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.03.2021

BTC/USD

57241.91

ETH/USD

1786.66

LTC/USD

197.13

НБУ 21.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний В Украине заработает новый лоукостер: названы рейсы и цены на билет
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине заработает новый лоукостер: названы рейсы и цены на билет

Новая авиакомпания пытается сделать перелеты для украинцев более доступными

сегодня, 10:25
Автор:

Кириєнко Анна

Бюджетные путешествия становятся для украинцев все доступнее. До конца апреля новый украинский лоукостер Bees Airlines отправится в свой первый рейс. Об этом сообщил руководитель компании Bees Airlines Евгений Хайнацкий.

В Украине заработает новый лоукостер: названы рейсы и цены на билет

В Украине будет работать еще один лоукостер - цены на авиаперелеты и рейсы. Фото: jets.ru

По его словам, самолет будет курсировать в страны Кавказа (Грузию и Армению), где принимают украинцев. Цена билета составит 1000-1500 гривен.

Коммерческий директор компании Александр Джиджора уточнил, что не стоит ожидать слишком дешевых цен, поскольку у каждого рейса есть своя экономика. Также представитель авиакомпании отмечает, что она пытается сделать перелеты для украинцев как можно доступнее.

В Bees Airlines также рассматривают возможность осуществления внутренних рейсов.

Авиакомпания уже подала заявки на получение маршрутов в Госавиаслужбу.

Во флоте Bees Airlines пока два самолета модели Boeing 737-800. В начале лета компания планирует пополнить авиапарк еще двумя самолетами. Как сообщают представители компании, в новых агрегатах установят тонкие кресла, которые увеличат пространство для ног.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине вскоре могут подешеветь цены на авиаперелеты. В связи с чем это произойдет и насколько уменьшится цена билетов, читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что американская стюардесса предотвратила авиакатастрофу. Женщина заметила на крыле наледь за несколько минут до взлета. На одном крыле накопилось около 30 сантиметров снега и льда. Подобная ситуация может вызвать трудности при взлете и посадке судна, в том числе — авиакатастрофу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.avianews.com/ukraine/2021/03/19/bees_airline_first_routes_tickets_prices/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ