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В Украину заходит новый лоукостер

На авиарынок Украины заходит молдовский лоукостер

18 августа 2021, 15:42
Автор:

Лилия Боровая

В Украину заходит новый лоукостер

Аэропорт "Киев", фото из открытых источников

Осенью будут запущены первые рейсы молдавской бюджетной компании FlyOne сообщением "Киев-Кишинев" и "Кишинев-Киев". Об этом сообщает lowcost.ua.

C 1 октября полететь в столицу Молдовы из международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") можно будет по цене от 39 евро, а билет в обе стороны обойдется пассажиру от 78 евро.

Самыми дешевыми являются билеты категории Standart, в стоимость которых входит провоз ручной клади размером 40x30x20 см, а также онлайн-регистрация за 24 часа до вылета.

Планируется, что с 1 по 24 октября рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю, а с 24 октября и в дальнейшем – 4 раза в неделю.

Бронь билетов доступна как на официальном сайте лоукостера, так и на сайтах-агрегаторах.

Напомним, что по условиям пересечения границы Молдовы, авиапассажир должен быть привит от COVID, либо же иметь при себе результаты ПЦР-теста (сделанного не ранее, чем за 72 часа до прилета) или антиген-теста (сделанного не ранее, чем за 48 часов до въезда в страну), также подойдет медицинская справка о том, что в последние полгода вы переболели коронавирусом.

В противном случае пассажиру придется провести в Молдове первые 14 дней на карантине.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями французской консалтинговой компании Aerogestion и настроен на создание в текущем году внутреннего конкурентоспособного авиаперевозчика.

При этом один из крупнейших аэропортов Украины "Борисполь" переживает не лучшие времена – его готовятся передать в концессию, также грядет тотальное сокращение работников.


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Источник: https://lowcost.ua/flyone-kyiv-chisinau/
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