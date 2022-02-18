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Вдохновленный космосом: Кока-Кола представит новый уникальный вкус (ФОТО)

Coca-Cola представляет первый в своем роде вкус

сегодня, 12:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Новый вкус Кока-Колы вне этого мира. Такая идея лежит в основе Coca-Cola Starlight, новой ограниченной версии классической газировки, которая поставляется в обычном виде и без сахара. Об этом сообщает CNN.

Вдохновленный космосом: Кока-Кола представит новый уникальный вкус (ФОТО)

Coca-Cola Starlight - CNN

После решения прекратить выпуск половины своей продукции несколько лет назад, избавившись от устаревших, но любимых напитков, включая Tab и Odwalla, гигант газированной продукции сосредоточился на продвижении своего основного продукта – Coca-Cola Starlight – это первый напиток от Coca-Cola Creations, новой инновационной платформы.

В отличие от "вишни" или "ванили" не сразу понятно, каким вкусом должен быть "звездный свет". Поэтому Redditors, несколько месяцев назад заметившие изображение нового продукта в Интернете, поделились некоторыми теориями по вкусу нового напитка. Некоторые говорят, что заметил загадочный новый продукт на веб-сайтах розничных продавцов перед официальным запуском, запланированным на следующую неделю.

Один догадался о малине, потому что "Google говорит, что космос по вкусу как малина". Совсем недавно один ютубер, попробовавший продукт, отметил послевкусие "шоколадного крекера".

В четверг Coca-Cola наконец-то раскрыла тайну. Starlight "вдохновленный космосом" имеет "ноты, напоминающие созерцание звезд у костра, а также охлаждение, вызывающее ощущение холодного путешествия в космос", – сообщает компания.

Кроме того, напиток красный. Или, говоря словами компании, "Coca-Cola Starlight сочетает отличный вкус Coca-Cola с ноткой неожиданного, включая красный оттенок".

Starlight получает полную рекламную поддержку Coca-Cola Creations, которая включает в себя цифровую маркетинговую кампанию с участием поп-певицы Авы Макс.

Как сообщали ранее "Комментарии", Кока-Кола обновляет дизайн бутылок и придает новый вкус.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/02/17/business/coke-new-flavor/index.html
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