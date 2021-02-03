Впервые в Украине: выдана первая лицензия на онлайн-казино

На рынке гемблинга в Украине произошло значимое событие – впервые оператор азартных игр получил лицензию и теперь имеет законное право на их проведение в сети Интернет. Об этом информирует сайт Sigma.

В Украине была выдана первая лицензия на онлайн-казино - фото: из открытых источников

Так, вчера, 2 февраля, Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в Украине было принято решение выдать первую в стране лицензию в сфере игорного бизнеса. Сообщается, что её получил оператор Интернет-казино. Соответствующее решение было приятно после рассмотрения всех представленных документов.

Теперь организатор должен будет провести оплату за лицензию, после чего она будет выдана ему на пять лет. За это время оператор онлайн-казино должен придерживаться ряда правил. Одним из них является недопущения к игре лиц, не достигших 21-летнего возраста.





По словам регионального директора SiGMA в странах СНГ, это событие даст понять внутренним и внешним инвесторам о том, что гемблинг-рынок в Украине заработал полноценно. Таким образом, в стране могут запустить другие инвестиционные проекты в сфере игорного бизнеса.

Сообщается, что на протяжении долгого времени многие заявления не рассматривались Комиссией, так как в них находились некоторые недостатки. К ним относится отсутствие тех или иных документов, либо же неправильное оформление предоставляемых документов. Зачастую заявители по каким-то причинам подавали пакеты документов, в которых не было заверенных копий. В некоторых случаях отсутствовали документы, которые подтверждали, что игровая зона полностью соответствует нормам закона.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что торговля с ЕС закончилась даже не начавшись — Украина исчерпала квоты по "Соглашению об ассоциации с ЕС", а также о том, к чему сейчас готовится бизнес в Украине.

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