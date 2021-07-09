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Главная Новости Бизнес новости компаний За что Microsoft выплатит каждому своему сотруднику полторы тысячи долларов премии
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За что Microsoft выплатит каждому своему сотруднику полторы тысячи долларов премии

Единоразовый бонус получат все сотрудники компании

сегодня, 17:46
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Microsoft выплатит своим сотрудникам бонусы за работу во время коронавирусной пандемии. Об этом сообщает издание TheVerge. 

За что Microsoft выплатит каждому своему сотруднику полторы тысячи долларов премии

Microsoft выплатит премии своим сотрудникам. Фото из открытых источников.

Как стало известно, компания выплатит единоразовую премию в размере полторы тысячи долларов каждому своему сотруднику из-за сложного финансового года.

Директор по кадрам Кэтлин Хоган рассказала, что бонус смогут получить все сотрудники компании ниже уровня корпоративного вице-президента, которые устроились на работу в Microsoft ранее 31 марта этого года.  

Также сообщается, что несмотря на то, что Microsoft владеет такими компаниями, как LinkedIn, GitHub и ZeniMax, их сотрудники не получат данный бонус. 

Всего на выплату премий у компании уйдет около 200 миллионов долларов. 

Для справки: Microsoft зарабатывает примерно такую же сумму за два дня. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американская Apple открыла свой офис в Украине. Компания начала самостоятельно ввозить и заниматься растаможкой своей продукции. Таким образом в Apple планируют бороться с "серым" импортом. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что открытие в Украине офиса, такой компании, как Apple повысит имидж страны на международной арене. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что компания Google открывает свой первый розничный магазин. В нём будут работать специалисты, которые смогут помочь клиентам с выбором товара, а также отремонтировать технику производства компании Google. Также магазин будет служить точкой выдачи товара для людей, которые совершают покупки в интернет-магазине компании. 




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Источник: https://www.theverge.com/2021/7/8/22568582/microsoft-employee-pandemic-bonus-1500-dollars
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