За что Microsoft выплатит каждому своему сотруднику полторы тысячи долларов премии

Американская компания Microsoft выплатит своим сотрудникам бонусы за работу во время коронавирусной пандемии. Об этом сообщает издание TheVerge.

Microsoft выплатит премии своим сотрудникам. Фото из открытых источников.

Как стало известно, компания выплатит единоразовую премию в размере полторы тысячи долларов каждому своему сотруднику из-за сложного финансового года.

Директор по кадрам Кэтлин Хоган рассказала, что бонус смогут получить все сотрудники компании ниже уровня корпоративного вице-президента, которые устроились на работу в Microsoft ранее 31 марта этого года.

Также сообщается, что несмотря на то, что Microsoft владеет такими компаниями, как LinkedIn, GitHub и ZeniMax, их сотрудники не получат данный бонус.

Всего на выплату премий у компании уйдет около 200 миллионов долларов.

Для справки: Microsoft зарабатывает примерно такую же сумму за два дня.

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