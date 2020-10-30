ЗАЗ может прекратить производство автомобилей

Запорожский автомобильный завод может прекратить производить автомобили из-за запрета ввоза из России не только машин, а и комплектующих к ним деталей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Роберт Горват.

ФОТО: Z-city

Именно с инициативой запретить метод ввоза на территорию Украины российских машинокомплектов выступил нардеп. Горват отметил, что он вместе с другими депутатами направил к премьер-министру обращение по поводу запрета импорта авто и их комплектующих из РФ.

"Кабинет министров Украины должен принять меры относительно продолжения действия постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 № 1147" О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" и постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 № 1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации", — отметил Горват.

Депутат подчеркнул, что с января по август 2020 года в Украину было импортированы российские шасси и кузовы для моторных транспортных средств на сумму 3 млн долларов.

"Не покупать у врага – такой должна быть государственная позиция", — добавил депутат.

Ранее "Комментарии" писали , что более 30 украинских производителей будут сотрудничать с французским машиностроительным "гигантом".

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