ЗАЗ может прекратить производство автомобилей

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Елизавета Черных
Запорожский автомобильный завод может прекратить производить автомобили из-за запрета ввоза из России не только машин, а и комплектующих к ним деталей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Роберт Горват.
ФОТО: Z-city
Именно с инициативой запретить метод ввоза на территорию Украины российских машинокомплектов выступил нардеп. Горват отметил, что он вместе с другими депутатами направил к премьер-министру обращение по поводу запрета импорта авто и их комплектующих из РФ.
Депутат подчеркнул, что с января по август 2020 года в Украину было импортированы российские шасси и кузовы для моторных транспортных средств на сумму 3 млн долларов.
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