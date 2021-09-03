Акции vs криптовалюты: чему отдают предпочтение украинцы

Акции vs криптовалюты, фото из открытых источников

В Украине состоялся Ukrainian Financial Forum, в ходе которого советник вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Максим Демьянюк оценил перспективы виртуальных активов и назвал объемы ежедневного оборота криптовалюты по стране. Об этом сообщает ИА "Интерфакс".



По мнению Максима Демьянюка, рынок виртуальных активов является одним из самых перспективных рынков мира и составляет большой финансовый интерес для Украины. По неофициальным подсчетам руководителя направления виртуальных активов, в Украине ежесуточно оборот криптовалюты составляет не менее 1 млрд гривен. Для сравнения, этот показатель в 50 раз превышает сумму вкладов в украинские гривневые акции и ценные бумаги (без учета ДВП).

При таких показателях внутри страны и с учетом мировых тенденций на криптовалютных рынках, наиболее рациональным будет урегулирование оборота виртуальных активов, посредством создания специальной нормативной базы.

Напомним, что по прогнозам экспертов, еще до конца текущего года Bitcoin может вырасти в цене до 66 тыс. долларов за одну монету, а в 2025 году стоимость единицы этой криптовалюты может составлять до 318 тыс. долларов. Также вполне возможно, что к 2030 году цена на Bitcoin может "взлететь" до 4 млн долларов за монету.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по результатам ежегодного мониторинга американской аналитической компании Chainanalysis Украина в этом году заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов. Также стоит отметить, что по объему транзакций с криптовалютой на биржевом рынке (P2P) Украина в 2021 году стала абсолютным лидером в мире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!