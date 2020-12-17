АМКУ впервые за многие годы обратил внимание на рынок электроэнергии - Карасев

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Станислав Молчанов
Политолог Вадим
Карасев заявил, что Антимонопольный комитет впервые за многие годы обратил
внимание на рынок электроэнергии. Так он прокомментировал решение АМКУ
оштрафовать компанию ДТЭК за злоупотребления на рынке электроэнергии.
Фото из открытых источников
По его словам, монопольные
проявления на рынке электроэнергии привели к тому, что ее уровень сегодня –
один из самых высоких в Европе. Карасев считает, что это негативно сказывается
на имидже не только правительства, но и президента.
Напомним, Антимонопольный
комитет Украины признал
действия группы ДТЭК (в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО
"Д.Трейдинг") в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в
период с июля по октябрь 2019 злоупотреблением монопольным положением и наложил
на компании группы штрафы общей суммой более 275, 2 миллионов гривен.
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