АМКУ впервые за многие годы обратил внимание на рынок электроэнергии - Карасев

Политолог Вадим Карасев заявил, что Антимонопольный комитет впервые за многие годы обратил внимание на рынок электроэнергии. Так он прокомментировал решение АМКУ оштрафовать компанию ДТЭК за злоупотребления на рынке электроэнергии.

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"Штраф в размере 275 млн грн вряд ли станет проблемой для принадлежащей Ринату Ахметову компании ДТЭК – это меньше половины стоимости любого из футболистов клуба Шахтер. Но сам факт, что АМКУ взялся за рынок, где правила игры уже несколько лет диктует лишь одна бизнес-группа, а отраслевые чиновники от нее напрямую зависимы, говорит о позитивных изменениях в борьбе с монополиями", — считает политолог.

По его словам, монопольные проявления на рынке электроэнергии привели к тому, что ее уровень сегодня – один из самых высоких в Европе. Карасев считает, что это негативно сказывается на имидже не только правительства, но и президента.

"Очевидно, Владимир Зеленский теряет терпение, и в ближайшее время безраздельное, а иногда и бесцеремонное правление на энергорынке лишь одной бизнес-группы может завершиться. Этот рынок всегда был очень политизирован. Но сегодня конкуренция на нем нужна как потребителям, так и руководству страны", — резюмировал политолог Вадим Карасев.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины признал действия группы ДТЭК (в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг") в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в период с июля по октябрь 2019 злоупотреблением монопольным положением и наложил на компании группы штрафы общей суммой более 275, 2 миллионов гривен.

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