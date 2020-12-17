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Главная Новости Бизнес экономика АМКУ впервые за многие годы обратил внимание на рынок электроэнергии - Карасев
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АМКУ впервые за многие годы обратил внимание на рынок электроэнергии - Карасев

Политолог заявил, что АМКУ наконец-то взялся за рынок электроэнергии, где правила игры уже несколько лет диктует лишь одна бизнес-группа

сегодня, 14:25
Автор:

Станислав Молчанов

Политолог Вадим Карасев заявил, что Антимонопольный комитет впервые за многие годы обратил внимание на рынок электроэнергии. Так он прокомментировал решение АМКУ оштрафовать компанию ДТЭК за злоупотребления на рынке электроэнергии.

АМКУ впервые за многие годы обратил внимание на рынок электроэнергии - Карасев

Фото из открытых источников

"Штраф в размере 275 млн грн вряд ли станет проблемой для принадлежащей Ринату Ахметову компании ДТЭК – это меньше половины стоимости любого из футболистов клуба Шахтер. Но сам факт, что АМКУ взялся за рынок, где правила игры уже несколько лет диктует лишь одна бизнес-группа, а отраслевые чиновники от нее напрямую зависимы, говорит о позитивных изменениях в борьбе с монополиями", — считает политолог.

По его словам, монопольные проявления на рынке электроэнергии привели к тому, что ее уровень сегодня – один из самых высоких в Европе. Карасев считает, что это негативно сказывается на имидже не только правительства, но и президента.

"Очевидно, Владимир Зеленский теряет терпение, и в ближайшее время безраздельное, а иногда и бесцеремонное правление на энергорынке лишь одной бизнес-группы может завершиться. Этот рынок всегда был очень политизирован. Но сегодня конкуренция на нем нужна как потребителям, так и руководству страны", — резюмировал политолог Вадим Карасев.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины признал действия группы ДТЭК (в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг") в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в период с июля по октябрь 2019 злоупотреблением монопольным положением и наложил на компании группы штрафы общей суммой более 275, 2 миллионов гривен. 


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