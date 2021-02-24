«Азовсталь» проведет ремонты на 7 млн долларов

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Станислав Молчанов
На металлургическом комбинате "Азовсталь" группы "Метинвест" вывели на капитальный ремонт два воздухонагревателя доменных печей №3 и №4. К работам приступили в начале февраля и планируют завершить их к концу ноября этого года. Стоимость ремонта каждого из воздухонагревателей составит порядка 3,5 млн долларов, сообщает uaprom.info со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Доменная печь, "Метинвест"
С начала февраля в доменном цехе предприятия выполняются подготовительные работы к капитальному ремонту воздухонагревателей №11 доменной печи №3 и №12 домны №4 – охлаждается футеровка внутри установок.
Далее планируют приступить к демонтажу футеровки и замене металлоконструкций, а затем к монтажу огнеупорной футеровки. По окончанию этой работы воздухонагреватели месяц будут находиться на разогреве.
В ходе ремонта увеличат площадь нагрева, что позволит добиться повышения температуры горячего дутья и сокращения расхода кокса. После окончания работ, температура горячего дутья по двум печам повысится на 20-30 градусов.
По данным "Метинвеста", на третьей доменной печи площадь нагрева уже увеличена на двух воздухонагревателях из пяти, на четвертой домне воздухонагреватель № 12 – первый из четырех, где этот эффект будет достигнут.
На время ремонта воздухонагревателей, их вывод из работы компенсируют за счет подачи природного газа в доменный цех – тем самым влияние на объемы производства и расход кокса будут сведены к минимуму.
Напомним, "Метинвест" выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн.
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