Банкир Светлана Демьяненко, назвала главную задачу банковской системы после Победы

По завершению войны, по мнению Председателя правления "Укрбудинвестбанка" Светланы Демьяненко, произойдет безумный рост банковской сферы из-за необходимости возрождать Украину и восстанавливать инфраструктуру, для чего нужны надежные банковские и другие финансовые учреждения. С финансовых услуг, по словам банкира, будет преобладать кредитование, в том числе инфраструктуры — как жилой, так и социальной.

Банкир Светлана Демьяненко. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"На 2023 год главная задача банков – обеспечить финансовую стабильность для всех клиентов и не допустить потерю доверия к банкам, которую так долго и тяжело восстанавливала банковская система на протяжении последних десятилетий. Мой прогноз по банковской системе на 2023 год таков: банки еще ощутят негативные последствия войны с обслуживанием кредитов заемщиками, чей бизнес и мощности производства находятся на временно оккупированных территориях или пострадавших от военных действий районах Украины. По всей вероятности ухудшение качества и состояния их залогового имущества. Банки уже сегодня формируют резервы, но уверена, что это не полный объем негативных последствий, с которыми вероятно столкнутся банки в будущем", — отметила Светлана Демьяненко, председатель надзора Укрбудинвестбанка.

Чрезвычайно важно, по словам банкира, кредитовать реальный сектор экономики уже по совершенно новым мировым стандартам.

"Например, электросистему Украины нужно восстановить "по-новому" – с использованием лучших практик и инноваций в этой сфере. И как патриот отмечу, что очень хочу, чтобы именно украинские банки и инвесторы имели здесь "контрольный пакет акций". Хотя уверена, что также придут иностранные средства и инвесторы, помогать нам будет почти весь мир. Однако основная сила нашего процветания – это мы сами, наш дух и воля", — подчеркнула Светлана Демьяненко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ждет украинские банки в ближайшей перспективе.

Также "Комментарии" о том, кому принадлежат украинские банки.