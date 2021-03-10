Бензин и дизтопливо дорожают: на сколько вырастут цены

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Стоимость основных марок нефтепродуктов в
розничной сети сохраняет потенциал дальнейшего роста в диапазоне 1,25-1,7
грн/л, что повлияет на стоимость бензина и дизельного топлива на украинских
АЗС. Об этом говорит
в статье издания "Комментарии" эксперт по энергетическим вопросам, директор
"Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
Фото из открытых источников
По его словам, расчет основан на изучении
динамики роста цен на мировом рынке и на внутреннем оптовом рынке Украины с
ноября 2020 года, когда мировые цены на нефть и нефтепродукты начали рост с
отметки $37/барр, прибавив на данный момент на рынке Северо-Запада Европы 81%
($67/барр). При этом бензин А-95 на том же рынке за то же время вырос с $357 до
$629/т (+76%), а дизтопливо — с $315 до $553/т (+75,5%).
Директор "Консалтинговой группы
А-95" также отмечает, что существует потенциал для роста цен. Влиять на
это будут сохранение высоких цен на нефть в мире, а также прогнозы по
дальнейшему росту — в связи с продлением договоренности крупнейших
нефтедобывающих стран (ОПЕК) о дальнейшем ограничении производства сырья.
Ранее сообщалось, что
НБУ
повысил учетную ставку. Мы узнали, каковы последствия для украинцев.
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