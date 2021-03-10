Бензин и дизтопливо дорожают: на сколько вырастут цены

Стоимость основных марок нефтепродуктов в розничной сети сохраняет потенциал дальнейшего роста в диапазоне 1,25-1,7 грн/л, что повлияет на стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС. Об этом говорит в статье издания "Комментарии" эксперт по энергетическим вопросам, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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По его словам, расчет основан на изучении динамики роста цен на мировом рынке и на внутреннем оптовом рынке Украины с ноября 2020 года, когда мировые цены на нефть и нефтепродукты начали рост с отметки $37/барр, прибавив на данный момент на рынке Северо-Запада Европы 81% ($67/барр). При этом бензин А-95 на том же рынке за то же время вырос с $357 до $629/т (+76%), а дизтопливо — с $315 до $553/т (+75,5%).

"В Украине за аналогичный период темпы роста цен на бензин и дизтопливо были значительно ниже, — отмечает Сергей Куюн. – Так, оптовая (закупочная) цена на бензин А-95: поднялась 25 500 до 33 230 грн/т (+5,83 грн/л, +30,3%); стоимость дизтоплива возросла с с 19 420 до 26 060 грн/т (+5,51 грн/л, +34,2%). Средние цены на автозаправочных станциях выросли на бензин А-95 с 24,19 до 28,33 грн/л (+4,14 грн/л, +17,1%), на дизтопливо – с 23,46 до 27,73 грн/л (+4,27 грн/л, +18,2%). Таким образом, мы видим существенное опережение темпов роста закупочных цен, которые жестко привязаны к мировым, над повышением цен на АЗС. Именно поэтому следует говорить о значительном потенциале роста: для бензина — около 1,70 грн/л, для дизтоплива — 1,25 грн/л".

Директор "Консалтинговой группы А-95" также отмечает, что существует потенциал для роста цен. Влиять на это будут сохранение высоких цен на нефть в мире, а также прогнозы по дальнейшему росту — в связи с продлением договоренности крупнейших нефтедобывающих стран (ОПЕК) о дальнейшем ограничении производства сырья.

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