Нефтяные качели: как рост цен отражается на Украине

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник впервые с начала пандемии COVID-19 подскочили выше 70 долларов за баррель. Сегодня они торгуются по 68,63 долларов за баррель, что тоже достаточно высокий показатель. Рост цен, в частности, произошел после сообщений о нападениях на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Но причина не только в этом. "Комментарии" спросили экспертов, почему происходят нефтяные качели, как это отражается на Украине и чего ожидать далее.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Судьба цены на нефть в 2021 году в значительной степени находятся в руках членов ОПЕК"

Максим Билявский, ведущий эксперт Центра Разумкова, отмечает, что цена на сырую нефть марки Brent, которая является международным эталоном, повысилась более чем на две трети с конца октября 2020-го.

"Сегодня она составляет 68 долларов за баррель. Причиной этого является оптимизм на финансовых рынках, вызванный появлением вакцины от коронавируса. На рост котировок также повлияло незначительное сокращение добычи и заполнение Китаем, крупнейшим потребителем нефти, всех хранилищ", — поясняет Максим Билявский.

По его мнению, постоянный рост цен на нефть с конца прошлого года может означать начало нового нефтяного суперцикла на фоне восстановления мировой экономики после пандемии.

"Вместе с ценами на черное золото, растет стоимость валют нефтедобывающих государств: российский рубль, канадский доллар и норвежская крона особенно сильно выигрывают от роста цен на нефтяном рынке, — отмечает эксперт. – Например, норвежская крона с момента минимальной отметки в марте 2020-го выросла почти на 40% по отношению к доллару. Канадский доллар прибавил 12%, а российский рубль 7%".

По словам Максима Билявского, судьба цены на нефть в 2021 году в значительной степени находятся в руках членов ОПЕК. И зависит она от того, какое количество нефти они решат вернуть на рынок.

"Вполне вероятно, что во IІ квартале 2022 года, после восстановления мировой экономики, котировки повысятся до 100 долларов за баррель. Подобных значений не было с 2014 года", — подчеркивает ведущий эксперт Центра Разумкова.

"Существует потенциал для роста цен"

Эксперт по энергетическим вопросам, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, подчеркивает, что стоимость основных марок нефтепродуктов в розничной сети сохраняет потенциал дальнейшего роста в диапазоне 1,25-1,7 грн/л.

По его словам, расчет основан на изучении динамики роста цен на мировом рынке и на внутреннем оптовом рынке Украины с ноября 2020 года, когда мировые цены на нефть и нефтепродукты начали рост с отметки $37/барр, прибавив на данный момент на рынке Северо-Запада Европы 81% ($67/барр). При этом бензин А-95 на том же рынке за то же время вырос с $357 до $629/т (+76%), а дизтопливо — с $315 до $553/т (+75,5%).

"В Украине за аналогичный период темпы роста цен на бензин и дизтопливо были значительно ниже, — отмечает Сергей Куюн. – Так, оптовая (закупочная) цена на бензин А-95: поднялась 25 500 до 33 230 грн/т (+5,83 грн/л, +30,3%); стоимость дизтоплива возросла с с 19 420 до 26 060 грн/т (+5,51 грн/л, +34,2%). Средние цены на автозаправочных станциях выросли на бензин А-95 с 24,19 до 28,33 грн/л (+4,14 грн/л, +17,1%), на дизтопливо – с 23,46 до 27,73 грн/л (+4,27 грн/л, +18,2%). Таким образом, мы видим существенное опережение темпов роста закупочных цен, которые жестко привязаны к мировым, над повышением цен на АЗС. Именно поэтому следует говорить о значительном потенциале роста: для бензина — около 1,70 грн/л, для дизтоплива — 1,25 грн/л".

Директор "Консалтинговой группы А-95" также отмечает, что существует потенциал для роста цен. Влиять на это будут сохранение высоких цен на нефть в мире, а также прогнозы по дальнейшему росту — в связи с продлением договоренности крупнейших нефтедобывающих стран (ОПЕК) о дальнейшем ограничении производства сырья.

Ранее эксперт спрогнозировал, на сколько вырастут цены на бензин и дизтопливо в Украине.

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