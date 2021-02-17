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Главная Новости Бизнес экономика Бензин в Украине снова подорожал: названы новые цены на АЗС
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Бензин в Украине снова подорожал: названы новые цены на АЗС

За последнюю неделю некоторые АЗС подняли цену уже во второй раз

сегодня, 13:54
Автор:

Мокрик Анастасия

На украинских АЗС  вновь подняли цены на бензин. В среднем стоимость повысилась в пределах 10-55 коп/л. Об этом информирует Еnkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95", проводящей ежедневный мониторинг цен рынка нефтепродуктов.

Бензин в Украине снова подорожал: названы новые цены на АЗС

Некоторые АЗС подняли цену на бензин - фото: из открытых источников

Так, сегодня, 17 февраля, бензин подорожал на таких заправках как: ОККО, AMIC, Glusco, Татнефть-АЗС-Украина KLO, Параллель, ZOG, Chipo, Авантаж 7. Больше всего стоимость бензина поднялась на заправке Татнефть-АЗС-Украина, на 54 копейки за 1 литр. Самые минимальные изменения в цене произошли на АЗС ОККО. Цена поднялась на 20 копеек за 1 литр бензина.

Стоит отметить, что последнее повышение цен в розничных сетях АЗС было буквально пять дней назад, 12 февраля. Такие заправки как AMIC, Glusco и KLO, которые подняли цены сегодня, также и в тот раз повышали стоимость на 18, 20 и 10 копеек за 1 литр.

Бензин в Украине снова подорожал: названы новые цены на АЗС - фото 2

Минфин опубликован на своем сайте ежедневную таблицу с динамикой цен на бензин, дизельное топливо, а также газ на основных АЗС в Украине. Согласно данной таблице, средняя стоимость бензина в Украине по состоянию на сегодняшний день составляет 25,97грн/л А-92, 26,98грн/л А-95, 26,39грн/л – дизельное топливо. 

Бензин в Украине снова подорожал: названы новые цены на АЗС - фото 3

Также вы можете ознакомиться с сегодняшними ценами на бензин и дизельное топливо на разных автозаправках Украины. 

Бензин в Украине снова подорожал: названы новые цены на АЗС - фото 4

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, сколько будет стоить электроэнергия для украинцев в апреле: названо цену, а также о продаже земли в Украине и анализ зарубежного рынка: сколько стоит гектар в Европе.









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Источник: https://enkorr.ua/ru/news/benziny_i_dt_prodolzhayut_dorozhat_v_roznice/245063
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