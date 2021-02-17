Бензин в Украине снова подорожал: названы новые цены на АЗС

На украинских АЗС вновь подняли цены на бензин. В среднем стоимость повысилась в пределах 10-55 коп/л. Об этом информирует Еnkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95", проводящей ежедневный мониторинг цен рынка нефтепродуктов.

Некоторые АЗС подняли цену на бензин - фото: из открытых источников

Так, сегодня, 17 февраля, бензин подорожал на таких заправках как: ОККО, AMIC, Glusco, Татнефть-АЗС-Украина KLO, Параллель, ZOG, Chipo, Авантаж 7. Больше всего стоимость бензина поднялась на заправке Татнефть-АЗС-Украина, на 54 копейки за 1 литр. Самые минимальные изменения в цене произошли на АЗС ОККО. Цена поднялась на 20 копеек за 1 литр бензина.

Стоит отметить, что последнее повышение цен в розничных сетях АЗС было буквально пять дней назад, 12 февраля. Такие заправки как AMIC, Glusco и KLO, которые подняли цены сегодня, также и в тот раз повышали стоимость на 18, 20 и 10 копеек за 1 литр.





Минфин опубликован на своем сайте ежедневную таблицу с динамикой цен на бензин, дизельное топливо, а также газ на основных АЗС в Украине. Согласно данной таблице, средняя стоимость бензина в Украине по состоянию на сегодняшний день составляет 25,97грн/л А-92, 26,98грн/л А-95, 26,39грн/л – дизельное топливо.





Также вы можете ознакомиться с сегодняшними ценами на бензин и дизельное топливо на разных автозаправках Украины.

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