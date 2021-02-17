Сколько будет стоить электроэнергия для украинцев в апреле: названо цену



















С апреля 2021 года украинцы вполне могут продолжать платить ту же цену за электроэнергию, что и сегодня. Такое мнение высказал председатель Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

Цены на электроэнергию в Украине могут остаться на нынешнем уровне. Фото из открытых источников

Вероятно, тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным даже с окончанием отопительного сезона. Напомним, что сейчас, после принятия соответствующего постановления Кабинета министров, отечественные потребители оплачивают счета по цене 1,68 грн/кВт∙ч. Период "фиксированной" стоимости продлится до начала апреля, но его могут и не отменять.

"[Все] будет зависеть от макроэкономической ситуации, а также ситуации в энергетической сфере, в частности от финансового состояния НАК "Энергоатом". [...] Пока не исключено, что действие ВСО (механизм возложения специальных обязанностей, установленный КМУ — ред.) Будет продолжена в апреле ", — отметил во время своего выступления на форуме" Украина 30. Платежка "Валерий Тарасюк.

Вместе с тем чиновник отметил, что комиссия постоянно наблюдает за ситуацией на энергетическом рынке государства, учитывая необходимость его совершенствования, хотя с 2019 года мы и используем модель, похожую на европейскую.

"В целом же Регулятор выступает за рыночные отношения на рынке электрической энергии, за постепенный отход от механизма ВСО", — утверждает Тарасюк.

Понимая, что государство пытается помочь населению защититься от ценовых колебаний на рынке, резкого изменения механизма не предвидится. Впрочем, в планах есть отказ от той же дифференциации стоимости электроэнергии. К началу вступления в действие ВСО стоимость "света" зависела от объемов потребления. Представители НКРЭКУ считают, что подобный механизм позволяет как поставщикам, так и потребителям определенным образом злоупотреблять возможностями энергетического рынка.

Ранее "Комментарии" сообщали, что некоторые из украинских потребителей электроэнергии может получить компенсацию за ее подорожания. Подробнее, какая именно категория населения имеет право на такие "льготы", узнайте в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, какой прогноз по стоимости газа и электроэнергии на ближайшие годы сделало правительство.



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