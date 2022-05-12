Binance заблокировала гражданам РФ все криптовалютные транзакции

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Нарожный Дмитрий
Одна из крупнейших мировых криптовалютных бирж
Binance заблокировала денежные переводы и вывод средств в иностранные банки гражданам
Российской федерации независимо от их резидентства.
Фото: Unsplash
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил
Федоров.
"Binance, одна из крупнейших мировых
криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки
независимо от страны резидентства", – написал Федоров.
Министр также обнародовал скриншоты переписки граждан
Российской федерации, которые зарегистрированы в Binance как резиденты ОАЭ, а также ответы
службы поддержки криптобиржи.
То есть, россиянам пояснили, что ограничения касаются всех пользователей, в том числе тех, которые родились на территории Российской федерации.
Binance – крупнейший в мире сервис по обмену криптовалютами. Он был создан в 2017 году, а уже в следующем году стал крупнейшим в мире по объему торгов.
Компания была создана в Китае, однако
впоследствии, после запрета правительством КНР
торговли криптовалютами в сентябре 2017 года, руководство решило перенести
серверы и штаб-квартиру в Японию.
6 ноября 2019 года вице-премьер-министр
Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что на
основе меморандума до конца года Binance должна заработать в Украине.
7 ноября 2019 года в Binance объявили об открытии гривневого шлюза через Advcash, а в начале 2020 года Binance открыли счет в украинском банке. 20 июля 2020 Binance оповестили, что добавили шлюз для украинской гривны. Как сообщал портал "Комментарии", Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами.
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