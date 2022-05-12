Binance заблокировала гражданам РФ все криптовалютные транзакции

Одна из крупнейших мировых криптовалютных бирж Binance заблокировала денежные переводы и вывод средств в иностранные банки гражданам Российской федерации независимо от их резидентства.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства", – написал Федоров.

Министр также обнародовал скриншоты переписки граждан Российской федерации, которые зарегистрированы в Binance как резиденты ОАЭ, а также ответы службы поддержки криптобиржи.

То есть, россиянам пояснили, что ограничения касаются всех пользователей, в том числе тех, которые родились на территории Российской федерации.

Binance – крупнейший в мире сервис по обмену криптовалютами. Он был создан в 2017 году, а уже в следующем году стал крупнейшим в мире по объему торгов.

Компания была создана в Китае, однако впоследствии, после запрета правительством КНР торговли криптовалютами в сентябре 2017 года, руководство решило перенести серверы и штаб-квартиру в Японию.

6 ноября 2019 года вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что на основе меморандума до конца года Binance должна заработать в Украине.

7 ноября 2019 года в Binance объявили об открытии гривневого шлюза через Advcash, а в начале 2020 года Binance открыли счет в украинском банке. 20 июля 2020 Binance оповестили, что добавили шлюз для украинской гривны. Как сообщал портал "Комментарии", Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами.





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