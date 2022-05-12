logo

BTC/USD

28323.84

ETH/USD

1942.70

LTC/USD

62.96

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Binance заблокировала гражданам РФ все криптовалютные транзакции
commentss НОВОСТИ Все новости

Binance заблокировала гражданам РФ все криптовалютные транзакции

Граждане РФ теперь не могут переводить деньги через крупнейшую в мире криптобиржу

сегодня, 16:09
Автор:

Нарожный Дмитрий
Поделитесь публикацией:

Одна из крупнейших мировых криптовалютных бирж Binance заблокировала денежные переводы и вывод средств в иностранные банки гражданам Российской федерации независимо от их резидентства.

Binance заблокировала гражданам РФ все криптовалютные транзакции

Фото: Unsplash

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства", – написал Федоров.

Министр также обнародовал скриншоты переписки граждан Российской федерации, которые зарегистрированы в Binance как резиденты ОАЭ, а также ответы службы поддержки криптобиржи.

То есть, россиянам пояснили, что ограничения касаются всех пользователей, в том числе тех, которые родились на территории Российской федерации.

Binance – крупнейший в мире сервис по обмену криптовалютами. Он был создан в 2017 году, а уже в следующем году стал крупнейшим в мире по объему торгов.

Компания была создана в Китае, однако впоследствии, после запрета правительством КНР торговли криптовалютами в сентябре 2017 года, руководство решило перенести серверы и штаб-квартиру в Японию.

6 ноября 2019 года вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что на основе меморандума до конца года Binance должна заработать в Украине.

7 ноября 2019 года в Binance объявили об открытии гривневого шлюза через Advcash, а в начале 2020 года Binance открыли счет в украинском банке. 20 июля 2020 Binance оповестили, что добавили шлюз для украинской гривны. Как сообщал портал "Комментарии", Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/1839
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!