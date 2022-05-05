Биткоин после повышения учетной ставки ФРС подскочил до $40 тысяч

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Нарожный Дмитрий
На фоне повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой
учетной ставки цена первой криптовалюты на протяжении получаса повысилась более,
чем на 1 тысячу долларов.
Поcле повышения учетной ставки в США цена первой криптовалюты пошла вверх. Фото: Pexels
Как сообщает ForkLog, после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, цена биткоина
преодолела уровень $40 тысяч.
При этом, за последние сутки темпы роста ослабли до 1,2%.
Согласно данным coinmarketcap, на момент написания материала криптоактив торговался вблизи $39 530.
По информации издания, изменения в цене BTC совпали с ростом акций на
Уолл-стрит.
В частности, индекс S&P 500 завершил торги с повышением на 2,99%,
Nasdaq Composite — на 3,19%.
Золото к тому времени подорожало на 0,72%. Доллар США к корзине валют подешевел на 0,91%.
Напомним, 4 мая Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 50 базисный пунктов с 0,25 – 0,5% до 0,75 – 1% годовых.
Центробанк США решил пойти на этот шаг для борьбы с самым высоким уровнем инфляции за последние 40 лет.
При этом, повышение ключевой ставки стало рекордным за 22 года. В своем заявлении ФРС отмечает, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину усилило инфляционное давление за счет повышения цен на нефть и продукты питания.
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