Биткоин после повышения учетной ставки ФРС подскочил до $40 тысяч

На фоне повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой учетной ставки цена первой криптовалюты на протяжении получаса повысилась более, чем на 1 тысячу долларов.

Поcле повышения учетной ставки в США цена первой криптовалюты пошла вверх. Фото: Pexels

Как сообщает ForkLog, после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, цена биткоина преодолела уровень $40 тысяч.

При этом, за последние сутки темпы роста ослабли до 1,2%.

Согласно данным coinmarketcap, на момент написания материала криптоактив торговался вблизи $39 530.

По информации издания, изменения в цене BTC совпали с ростом акций на Уолл-стрит.

В частности, индекс S&P 500 завершил торги с повышением на 2,99%, Nasdaq Composite — на 3,19%.

Золото к тому времени подорожало на 0,72%. Доллар США к корзине валют подешевел на 0,91%.

Напомним, 4 мая Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 50 базисный пунктов с 0,25 – 0,5% до 0,75 – 1% годовых.

Центробанк США решил пойти на этот шаг для борьбы с самым высоким уровнем инфляции за последние 40 лет.

При этом, повышение ключевой ставки стало рекордным за 22 года. В своем заявлении ФРС отмечает, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину усилило инфляционное давление за счет повышения цен на нефть и продукты питания.

Ранее сообщалось, что американский инвестор, сотрудник одной из крупнейших компаний Invesco озвучил прогноз, согласно которому курс биткоина в 2022 году может упасть 30 тысяч долларов.

В свою очередь, соучредитель одной из крупнейших бирж мира Huobi Ду Цзюнь считает, что высоких цен на криптовалюту не следует ожидать вплоть до 2024 года, а возможно и до 2025 года.





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