Когда биткоин вернется к росту: криптоаналитик озвучил прогноз

Самая популярна криптовалюта в мире продолжает демонстрировать волатильность. Чуть больше чем за два месяца биткоин потерял практически половину своей стоимости, упав в цене до 36,7 тысяч долларов с рекордных 69 тысяч. При этом профильные эксперты уверены, что криптовалюта сейчас начал входить в последнюю фазу падения, затем ее стоимость будет расти. Об этом говорится в материале УНИАН.

Курс биткоина - фото из открытых источников

Так, авторитетный криптоаналитик Бенджамин Коуэн высказал мнение, что при наилучшей ситуации биткоин сможет снова начать дорожать через три недели.

Специалист сделал такой прогноз, исходя из исторических данных. Коэун отметил, что всегда, когда биткоин падает ниже линии поддержки "бычьего" рынка проходит в среднем от трех месяцев до полугода перед тем, как он снова начинает увеличиваться в стоимости.

Сейчас же, подчеркивает криптоаналитик, идет девятая неделя. Поэтому, "по наиболее скромным оценкам", сроки, когда криптовалюта начнет восстанавливаться, составляют порядка трех недель. Самый позитивный сценарий может быть реализован, если фондовый рынок США продемонстрирует продолжительное восстановление.

По состоянию на 3 февраля цена самой популярной криптовалюты составляет 36,7 тысяч долларов. Биткоин продолжает восстанавливаться после обвала к минимум — 32,9 тысяч долларов. С 24 января стоимость биткоина увеличилась уже на 17%.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что американский инвестор, сотрудник одной из крупнейших компаний Invesco озвучил прогноз, согласно которому курс биткоина в 2022 году может упасть 30 тысяч долларов.

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