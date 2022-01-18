Менеджер американской компании Invesco, входящей в число крупнейших в мире, Пол Джексон высказал мнение, что курс самой популярной криптовалюты — биткоина — может упасть ниже 30 тысячи долларов в 2022 году. Об этом сообщает "Новое время".

Американский инвестор спрогнозировал курс биткоина в 2022 году - фото из открытых источников

"Массовый маркетинг биткоина напоминает о деятельности биржевых маклеров в преддверии краха 1929 года. Мы знаем, чем это закончилось, и биткоин уже падал примерно до 42 тыс., точно следуя нисходящей траектории шаблона", — сказал инвестор.

Такой шаблон, как отметил Джексон, предполагает потерю 45% стоимости криптовалюты в течении следующего года.

Менеджер Invesco прогнозирует, что к концу октября 2022 года курс наиболее популярной цифровой валюты может снизиться к отметкам в 34-37 тысяч долларов, и похожие пузыри обычно сдуваются на протяжении двух лет после достигнутого пика стоимости.

В списке компании "невероятных, но возможных результатов на 2022 год" Пол Джексон отмечает, что в текущем году мы можем увидеть падение биткоина ниже 30 тысяч долларов. Такой показатель на 50% меньше сравнительно с недавним максимальным курсом криптовалюты.

Отметим, что последний месяц самая популярная криптовалюта мира — биткоин — дешевеет. Его цена упала уже на 7%. Некоторые эксперты отмечают, что до 23 января курс валюты может как взлететь до 46,4 тысяч долларов, так и упасть до 39,8 тысяч. Аналитик "Альпари", эксперт по криптовалюте Олег Алексеев рассказал порталу "Комментарии", с чем связаны изменения на криптовалютном рынке и почему мы наблюдаем такую волатильность цены биткоина.

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