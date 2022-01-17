Почему биткоин подешевел и что будет с ценой криптовалюты в дальнейшем: прогноз аналитика

В последний месяц цена самой популярной криптовалюты — биткоина — упала на более чем 7%. При этом некоторые эксперты считают, что курс биткоина до 23 января может как снизиться до 39,8 тысячи долларов, так и подорожать до 46,4 тысячи долларов.

Почему биткоин подешевел и что будет ценой криптовалюты в дальнейшем - фото из открытых источников

В свою очередь, по прогнозу аналитиков швейцарского банка Seba, биткоин в 2022 году может взлететь до 75 тысяч долларов.

Что происходит на крипторынке? Почему мы наблюдаем такую волатильность (изменчивость)? И может ли цена на биткоин, и при каких условиях, снова взлететь? Об этом изданию "Комментарии" рассказал аналитик "Альпари", специалист по криптовалюте, биткоинам, фондовым рынкам Олег Алексеев.

По словам эксперта, высокая волатильность на криптовалютном рынке подскочила после декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставкам. Глава ФРС Дж. Пауэлл на пресс-конференции заявил, что центробанк готов к повышению ставок в марте и сокращению своего баланса в $8,8 трлн.

Биткоин подешевел из-за ралли доллара и падения фондовых индексов. Фьючерсный рынок оценивает повышение ставки 16 марта с вероятностью 97% против 49% месяцем ранее.

"Отмечу, что биткоин относится к рисковым активам, поэтому поддерживает любую распродажу американских акций. Причины роста у S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию) и биткоина отличаются, а вот падают они вместе практически всегда", — говорит Олег Алексеев.

Аналитик напоминает, что на прошлой неделе глава ФРС США выступал перед банковским комитетом в Сенате. После этого доллар подешевел, а биткоин подорожал. Дело в том, что Пауэлл ослабил опасения, что центральный банк будет чрезмерно агрессивным в сокращении своего огромного баланса. Также ФРС не собирается запрещать криптовалюту. ЦБ ужесточит регулирование, чтобы стейблкоины (общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, привязывая котировки к обычным валютам или биржевым товарам) были обеспечены долларами, которые должны храниться на балансе банков, подконтрольных ФРС.

"Слишком много факторов сейчас влияют на крипторынок. Последний обвал был остановлен уровнем $39650. Отскок получился слабым. Продавцы продолжают контролировать рынок. В январе начался сезон корпоративной отчетности. Слабые отчеты негативно влияют на технологический сектор. Падают индексы, дешевеет биткоин", — подчеркивает эксперт.

Олег Алексеев отметил, что вероятность дальнейшего падения составляет больше 70%. Ближайшие цели находятся в районе 37 тыс., среднесрочная цель 26,5 тыс. Чтобы сценарий на снижение не реализовался до мартовского заседания ФРС США, покупателям нужно до конца января закрепиться выше 52 тыс.

Основные факторы, влияющие на крипторынок в январе: динамика доходности 10-летних облигаций, фондовых индексов и индекса доллара.

Мартовское повышение ставок уже заложено в цены, поэтому у покупателей есть время и силы, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

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