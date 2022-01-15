По прогнозу аналитиков швейцарского банка Seba, цена биткоина в 2022 году может взлететь до 75 тысяч долларов. Стоимость может вырасти в связи с использованием криптовалюты большим количеством институциональных инвесторов. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Швейцарский банк озвучил прогноз цены биткоина в 2022 году - фото из открытых источников

"Мы считаем, что цена растет. Наши внутренние модели оценки прямо сейчас указывают на цену от $50 тыс. до $75 тыс.", – сказал генеральный директор Seba Bank Гвидо Бюлер CNBC.

По словам Бюлера, криптовалюта сможет достичь такого уровня, однако главный вопрос — в какой срок.

Генеральный директор швейцарского банка также ответил, сможет ли биткоин продемонстрировать рекордные уровни прошлого года. Так, он отметил, что это произойдет, однако на данный момент на крипторынке наблюдается высокая волатильность.

Отметим, что по состоянию на 17:40 (15 января) курс биткоина составляет 43,3 тысячи долларов.

Напомним, что стоимость криптовалюты резко упала в четверг, 13 января, что прервало двухдневный ее рост. Криптовалюта отражала падение акций технологических компаний на торговой сессии. Остается озабоченность тем, что Федеральная резервная система начнет увеличивать процентные ставки, докладывает Coindesk. Хотя повышение ставок может сдержать инфляцию, оно также будет оказывать давление на рискованные активы.

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