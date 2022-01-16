Курс биткоина существенно изменится в ближайшее время: озвучен прогноз цены криптовалюты

По прогнозу главного стратега по криптовалютам компании TomiEx Анжея Ковальчука, курс биткоина до 23 января может как снизиться до 39,8 тысяч долларов, так и подорожать до 46,4 тысяч долларов. Изменение стоимости может быть связано с умеренной активностью инвесторов, отсутствием сильных фундаментальных новостей, а также отсутствием колебаний на американском фондовом рынке, энергетическом рынке и рынке металлов. Об этом эксперт рассказал изданию OBOZREVATEL.

Курс биткоина существенно изменится в ближайшее время - фото из открытых источников

"Если логическая цепочка правильная и момент уже проявился, то при снижении цены биткоина ниже уровня в 40 тысяч долларов США за монету, нас ждет постоянный всплеск активности покупателей", – сказал специалист.

В издании также напомнили, что любые заявление и прогнозы касаемо цены криптовалюты необходимо пропускать через призму собственного торгового или инвестиционного плана, учитывая соотношение рисков.

Отметим, что по состоянию на воскресенье, 16 января, курс биткоина составляет 43,2 тысяч долларов.

Напомним, что эксперты швейцарского банка Sebа озвучили прогноз, согласно которому самая популярная криптовалюта может серьезно подорожать в 2022 году до 75 тысяч долларов. В финучреждении отмечают, что стоимость биткоина может взлететь из-за роста активности институциональных инвесторов. Вопрос лишь в том, в какой срок произойдет существенный скачок цены.

Отметим, что самым удобным и простым способом приобрести криптовалюту называют использование специализированной биржи. Издание "Комментарии" рассказало, где именно можно купить цифровую валюту за гривну.

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