Почему гривна в последнее время падает, а доллар растет? Какие главные причины происходящего? Когда и при каких обстоятельствах тренд может измениться? Разобраться в этих вопросах порталу "Комментарии" помогли эксперты.

Курс валют в Украине: почему доллар растет и когда тренд изменится - фото из открытых источников

Гривна не интересна инвесторам

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин акцентирует, что на рынке наблюдается серьезный перевес покупателей над продавцами.

"Среди покупателей – нерезиденты, которые продолжают выходить из гривневых активов, в том числе выводя дивиденды, – поясняет он. – А облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) всё менее интересны для покупки из-за недостаточной доходности. В четверг, 13 января, доходность годовых ОВГЗ и долларовых еврооблигаций и вовсе сравнялась на уровне 12%+. Гривна не интересна инвесторам. Портфель нерезидентов ОВГЗ с начала 2022 года уже похудел более чем на три миллиарда гривен. Нерезиденты находятся в ожидании ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США. Это делает инвестиции в доллар более привлекательными при высочайшей их надежности".

Кроме того, подчеркивает Андрей Шевчишин, в эти дни стремительно возросли риски боевых действий на территории Украины из-за жестких переговоров Запада и НАТО с РФ. Всё это усилило отток капитала.

"Кстати, российский рынок и рубль точно также отреагировал на заявления сторон", – говорит аналитик.

Есть, по его словам, и внутренние политические факторы, которые способствуют оттоку капитала локальных инвесторов. Те хотят пересидеть сложные времена в защищенных от возможной блокировки активов регионах.

"Существенно растет на рынке спрос на валюту со стороны импортеров, которые на протяжении 2021 года не проявляли большой активности. Речь идет как об энергетическом импорте, так и о продовольственном и товарном импорте. Рост курса доллара подталкивает импортеров к активности, поскольку позже может быть дороже", – резюмирует Андрей Шевчишин.

Повлиять на ситуацию может политическая стабилизация, как внутри страны, так и за пределами Украины

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко отмечает, что в начале года, спрос на валюту традиционно значительно снижается.

"Это связано с тем, что бизнес не проявляет большой активности во время праздников и затянувшихся выходных. Но, в то же время, уже в конце 2021-го начала появляться тенденция к повышению курса доллара, которая продолжилась и в январе", – обращает внимание Оксана Чепижко.

По ее мнению, в первую очередь, это связано с бряцаньем оружием на украино-российской границе.

"Американские СМИ не перестают писать о том, что российские войска могут начать наступление на Украину. Это естественно отражается и на экономике страны: инвесторы начали продавать всё, что связано с Украиной, – поясняет эксперт. – Также на рост курса повлияла ситуация на энергорынке. В конце прошлого года Гарантированный Покупатель погасил задолженность перед большинством производителей зеленой энергии, для этого Укрэнерго выпустил еврооблигации на 825 млн долларов. А уже вырученные валютные средства продавал на межбанковском рынке – именно это и спровоцировало небывалое укрепление гривны в ноябре 2021 года. Но по после этого, значительная часть "зеленых" конвертировала эти средства обратно в валюту, чем спровоцировала рост спроса и соответствующее обесценивание гривны, которое мы наблюдаем сейчас".

Плюс, продолжает Оксана Чепижко, в финансовой группе ICU отмечают, что тренд на ослабление гривны только начинается, учитывая отложенную потребность в пополнении запасов газа.

"Повлиять на ситуацию может политическая стабилизация, как внутри страны (нашей власти нужно реже делать заявления по типу того, что планируется госпереворот), так и за пределами Украины (чем меньше будет военной риторики, тем лучше). В противном же случае национальную валюту продолжит лихорадить, и уже к весне, вполне возможно, за доллар придется отдавать более 29 гривен", – прогнозирует эксперт.

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