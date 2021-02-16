Биткоин установил новый рекорд стоимости

50 тысяч долларов за один биткоин — именно такой рекорд установила новомодная криптовалюта на финансовых мировых рынках. За изменениями курса биткоина есть возможность понаблюдать на сайте ForexClub.

Биткоин в очередной раз поставил рекорд стоимости криптовалюты. Фото из открытых источников

Именно благодаря отображению денежного "настроения" на международной валютной бирже Forex и удалось узнать, что биткоин вновь невероятно подорожал. Если быть совершенно точным, то 50 тысяч долларов не стал крайней точкой движения валюты "вверх".

Самая большая стоимость валюты 16 февраля по состоянию на 15:00 (Киевское время) достигла отметки в 50520 долларов и 50 центов. Это произошло в 14:32 по Киеву. Далее курс биткоина немного "попрыгал" за 50-тысячной чертой и нынче снова немного опустился.





Впрочем, дешевле 49 тысяч за одну биткоин-банкноту все равно не выручить. Мировое общество с придыханием следит за стоимостью криптовалюты, т.к. она демонстрирует невероятные финансовые способности.

Стоит заметить, что еще в декабре 2020 года эксперты называли рекордной стоимостью биткоина 25 тысяч долларов. Такие данные сообщала криптовалютная биржа Coindesk. Выходит, что за неполных два месяца виртуальной валюте удалось вырасти ровно вдвое.

Напомним, что ранее "Комментарии" говорили со специалистами по криптовалюте, которые подтвердили — биткоин продолжит дорожать. Одна из причин состоит в необыкновенном ажиотаже со стороны общества. Стоит отметить, что один из экспертов, представляющий компанию Hamilton, вполне уверен, что биткоин способен увеличить стоимость в 100-процентом размере — тогда курс криптовалюты равнялся 43 тысячам долларов.

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