Рост биткоина продолжится: названа цена

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Таисия Ерохина
Биткоин все еще
нельзя назвать стабильной валютой, а рост цены происходит только за счет
увеличения спроса со стороны пользователей. Об этом говорит старший аналитик
компании Hamilton Алекс Шустер в
статье "Комментариев".
Фото из открытых источников
Так, новости с
крипторынка вызывают стабильный интерес, причем, не у майнеров, а у обывателей.
Кроме того, COVID-19 существенно изменил приоритеты для инвестиций. В
частности, у британцев. Немало опрошенных жителей отмечали, что они
предпочитали цифровые инвестиции физическим, а 10% жителей Великобритании
сообщили, что имеют биткоины. Что касается британской столицы, то там
криптовалюту и вовсе имеет каждый четвертый.
Знакомство
состоялось через интернет-СМИ, блоги и соцсети. Там писали, как простые майнеры
становились миллионерами. Сейчас, отмечает эксперт, маркетинговая кампания
несколько изменилась.
Так, спрос на
биткоин поддерживается через информацию о том, что медийные лица верят в рост
стоимости криптовалюты.
По мнению Шустера,
биткоину, чтобы стать платежным средством, прежде всего, нужна стабильность.
Напомним, эксперт
рассказал о рисках покупки криптовалюты.
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