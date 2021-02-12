Рост биткоина продолжится: названа цена

Биткоин все еще нельзя назвать стабильной валютой, а рост цены происходит только за счет увеличения спроса со стороны пользователей. Об этом говорит старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер в статье "Комментариев".

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Так, новости с крипторынка вызывают стабильный интерес, причем, не у майнеров, а у обывателей. Кроме того, COVID-19 существенно изменил приоритеты для инвестиций. В частности, у британцев. Немало опрошенных жителей отмечали, что они предпочитали цифровые инвестиции физическим, а 10% жителей Великобритании сообщили, что имеют биткоины. Что касается британской столицы, то там криптовалюту и вовсе имеет каждый четвертый.

"Популяризация крипторынка через медийный сектор является маркетинговым ходом, – говорит Алекс Шустер. – Вспомните, что в 2011-2013 годах информационный фон относительно крипторынка был умеренным, но как только в 2013-2014-м криптовалюты начали дорожать, тут же появились криптовыставки и другие мероприятия, посвященные знакомству людей с этим инструментом".

Знакомство состоялось через интернет-СМИ, блоги и соцсети. Там писали, как простые майнеры становились миллионерами. Сейчас, отмечает эксперт, маркетинговая кампания несколько изменилась.

Так, спрос на биткоин поддерживается через информацию о том, что медийные лица верят в рост стоимости криптовалюты.

По мнению Шустера, биткоину, чтобы стать платежным средством, прежде всего, нужна стабильность.

"Но как раз о ней говорить и не приходится, так как актив ничем не подкреплен, и до сих пор рост цены происходит только за счет увеличения спроса со стороны пользователей, — говорит аналитик. — Возможно, в будущем данная тенденция и изменится, но сегодня масштаб пиара таков, что цена еще покажет рост как минимум на 100% от текущих уровней в 43 тыс. долларов. Пока крупные игроки не начнут массово фиксировать прибыль и уходить с рынка, цена будет расти".

Напомним, эксперт рассказал о рисках покупки криптовалюты.

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