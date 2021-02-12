Когда можно будет купить за биткоины машину или оплатить коммуналку – прогноз

Несмотря на все дифирамбы главной криптовалюте, биткоин как способ сбережения средств вовсе не является эталоном. И покупать его на последние деньги не стоит. Такой совет озвучил старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер в статье "Комментариев".

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Так, высокая волатильность создает высокие риски купить актив по невыгодному курсу. Только жадность может провоцировать незнающего инвестора оставить свои средства на долгий срок в биткоин, считает эксперт.

"Опытные именитые инвесторы, которые покупают актив на долгий срок, отличаются от неопытных тем, что у них эти деньги не последние. То есть покупка биткоинов является диверсификацией существующих проектов, инвестиций, валютных вкладов в рамках нестабильного периода пандемии и других шоков мирового масштаба. И даже покупка по невыгодному курсу в среднем не является губительной для общего инвестиционного портфеля", — рассказал аналитик.

Однако биткоин как валюта для международных расчетов активен уже не первый год. Есть примеры и в киноиндустрии, и в мире шоу бизнеса, и в спорте, когда контракты оплачены криптовалютой. Например, в этом году стало известно, что мадридский клуб третьей испанской лиги "Интернасьонал" приобрел бывшего нападающего "Реала" Давида Барраля, – и тоже за криптовалюту.

"В мире такая форма оплаты давно обкатана и уже стала привычной, постепенно она приживается и в Украине, – говорит Шустер. – Но все же это, конечно, не средство платежа в привычном понимании среднестатистического человека".

По его словам, говорить о том, что за биткоины можно будет купить хлеб или машину, или, например, оплатить коммуналку, в скором времени не приходится.

"Во-первых, этот актив, действительно, является слишком волатильным. Во-вторых, как показывает практика, владельцы криптовалюты не любят афишировать ее наличие. И, наконец, ни ментально, ни технологически мир к этому пока не готов", — резюмировал эксперт.

Напомним, тенденция показала, что биткоин становится популярнее золота.

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