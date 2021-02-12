Когда можно будет купить за биткоины машину или оплатить коммуналку – прогноз

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Таисия Ерохина
Несмотря на все
дифирамбы главной криптовалюте, биткоин как способ сбережения средств вовсе не
является эталоном. И покупать его на последние деньги не стоит. Такой совет
озвучил старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер в
статье "Комментариев".
Фото из открытых источников
Так, высокая
волатильность создает высокие риски купить актив по невыгодному курсу. Только
жадность может провоцировать незнающего инвестора оставить свои средства на
долгий срок в биткоин, считает эксперт.
Однако биткоин
как валюта для международных расчетов активен уже не первый год. Есть примеры и
в киноиндустрии, и в мире шоу бизнеса, и в спорте, когда контракты оплачены
криптовалютой. Например, в этом году стало известно, что мадридский клуб
третьей испанской лиги "Интернасьонал" приобрел бывшего нападающего
"Реала" Давида Барраля, – и тоже за криптовалюту.
По его словам, говорить
о том, что за биткоины можно будет купить хлеб или машину, или, например,
оплатить коммуналку, в скором времени не приходится.
Напомним,
тенденция показала, что биткоин
становится популярнее золота.
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