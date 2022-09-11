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Бизнес раскритиковал валютные ограничения НБУ

В ЕБА призывают регулятора пересмотреть некоторые из них

сегодня, 11:40
Автор:

Давиденко Евгения
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НБУ постановлением от 24 февраля №18 ввел временные валютные ограничения для обеспечения макроэкономической стойкости страны в условиях войны. Второго сентября регулятор обновил их, смягчив ряд ограничений. Например, украинским заемщикам разрешено уплачивать процентные платежи по соответствующим кредитам путем перевода инвалюты за границу. Однако, как отмечают в Европейской Бизнес Ассоциации, этой нормой не могут воспользоваться компании, в которых дата уплаты процентных платежей не приходится на период с 24 февраля по 10 августа 2022 года. Причина в тому, что под датой уплаты процентных платежей по кредитному договору следует понимать конечную (наиболее отдаленную) дату, определенную условиями кредитного договора для своевременного исполнения такого платежа.

Бизнес раскритиковал валютные ограничения НБУ

Валютные ограничения усложняют ведение бизнеса

Также в организации критикуют НБУ за запрет на покупку бизнесом валюты до израсходования имеющейся. При этом банкам не разрешается прекращать валютный надзор за соблюдением украинским бизнесом предельных сроков расчетов по операции по экспорту или импорту товаров на основании документов о прекращении обязательств путем взаимозачета.

По мнению бизнес-сообщества, эти нормы значительно ограничивают право бизнеса на осуществление операций с валютой. Как пример наводят компании, в структуре бизнеса которых имеется экспортная часть, обязательства перед зарубежными потребителями по ремонту и обслуживанию техники, а также которые имеют необходимость в продвижении брендов и товара на этих рынках.

Поэтому в EBA предлагают регулятору пересмотреть некоторые ограничения. В частности, увеличить лимиты по безналичным расчетам за товары и услуги за рубежом с использованием гривневых корпоративных платежных карт. Также необходимо удовлетворить потребности страховщиков в выполнении своих обязанностей по уплате перестраховых премий по договорам перестрахования с перестраховщиками-нерезидентами. Кроме того, в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают от НБУ дополнение перечня исключений из запрета на осуществление трансграничных переводов валютных ценностей клиентов уполномоченных учреждений с целью обеспечения возможности осуществлять текущие расчеты с международными платежными системами, где прямым участником являются операторы почтовой связи. Последнее предлагают распространить на операции по перечислению наложенных платежей в гривнах и иностранной валюте, взимаемой с получателей международных почтовых отправлений на территории Украины.

Как мы писали раньше, НБУ принял постановление, которое предусматривает, что для того, чтобы рассчитаться валютой, бизнес обязан сначала израсходовать имеющуюся, и только после этого может выходить с покупкой на валютный рынок Украины.



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Источник: https://eba.com.ua/biznes-vidreaguvav-na-utochnennya-tymchasovyh-valyutnyh-obmezhen-nbu/
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