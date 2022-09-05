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Новые валютные ограничения: НБУ запретил бизнесу покупать доллары, пока не потрачены имеющиеся

На 2 сентября на валютных счетах юрлиц накоплено 8,7 млрд долл., подсчитали в Нацбанке

сегодня, 15:50
Автор:

Давиденко Евгения
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Для того, чтобы рассчитаться валютой, бизнес обязан сначала израсходовать имеющуюся, и только после этого может выходить с покупкой на валютный рынок Украины. Об этом информирует пресс-служба НБУ. Нововведение предусмотрено постановлением регулятора от 2 сентября, которое вступает в силу с 6 сентября. 

Новые валютные ограничения: НБУ запретил бизнесу покупать доллары, пока не потрачены имеющиеся

Валютные ограничения НБУ

В НБУ ожидают, что таким образом удастся снизить спрос на иностранную валюту и сохранить золотовалютные резервы страны. 

По данным регулятора, по состоянию на 2 сентября объем средств на валютных счетах юридических лиц в банковской системе составляет 8,7 млрд долл. 

Вместе с тем Нацбанк обязал банки рекомендовать клиентам-юрлицам, которые имеют задолженность перед нерезидентами, обращаться к кредиторам с предложением о реструктуризации на условиях, аналогичных реструктуризации внешней задолженности правительства. 

Также НБУ на определенных условиях позволили предпринимателям переводить иностранную валюту для погашения процентов за займами от внешних кредиторов. 

Кроме этого, своим постановлением НБУ разрешил банкам продавать населению больше валюты. Так, в объем наличной валюты, который финучреждение может предложить украинцам, будет включаться весь объем купленной у населения с 13 апреля наличной валюты, а не половина его. 

Как известно, Национальный банк вводит валютные ограничения с целью обеспечения макроэкономической стойкости, сохранения международных резервов, что особенно важно в условиях войны с Россией. 

Недавно Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, рассказал “Комментариям”, что на межбанковском рынке спрос на иновалюту значительно превышает предложение. Поэтому динамика курса доллара в Украине зависит “исключительно от желания и способности НБУ и дальше проводить интервенции с тем, чтобы в полной мере удовлетворить избыточный рыночный спрос на валюту”. 



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-prodovjuye-vjivati-zahodiv-dlya-zbilshennya-propozitsiyi-gotivkovoyi-valyuti-uregulyuvannya-biznesom-zovnishnoyi-zaborgovanosti-ta-zahistu-mijnarodnih-rezerviv
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