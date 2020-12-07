Более полумиллиарда за неделю: правительство рапортует о доступных кредитах

Для развития и восстановления малого и среднего бизнеса, который потерпел серьезные удары от эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, предпринимателям нужны "дешевые" деньги. Одной из таких программ правительства стала система кредитования "5-7-9".

Доступные кредиты по программе "5-7-9" становятся более популярными

Если поначалу, подобные доступные кредиты не стали массовыми, то теперь правительство отмечает достаточно высокий спрос. Так, согласно информации Кабмина, за все время существования программы "Доступные кредиты", уполномоченные банки уже выдали 6334 займов на общую сумму в 14,674 миллиарда гривен.

Отмечается, что 10,015 млрд гривен из этих средств пошли на рефинансирование предварительно полученных займов, 2,824 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,835 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Только за прошедшую неделю украинцы заключили с банками 275 кредитных договоров на общую сумму более 520 000 000 гривен.

25.38% (132 миллионов гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 22.88% (119 000 000 гривен) — это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 51.73% (269 000 000 гривен).

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы все больше осваивают кредиты на покупку жилья. Согласно данным Национального банка Украины, октябрь текущего года стал рекордным — такого количества кредитов на ипотеку украинцы не брали с 2018 года.

Напомним, в Украине за последний год значительно снизились ставки по кредитам на жилье. В прошлом месяце процент на ипотеку также опустился. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. Так, средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых.

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