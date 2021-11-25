Бюро экономической безопасности: необходимый орган или налоговая милиция в новой обертке

Кабинет министров Украины дал старт официальному началу работы Бюро экономической безопасности (БЭБ), однако, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания, да и штат пока не сформирован.

Бюро экономической безопасности - Фото: pravda.com.ua

Какие проблемы, связанные с формированием БЭБ, уже видны? Какие можно отметить позитивы? Какие прогнозируются риски? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

На сегодняшний день мы имеем не совсем то, за что боролись эксперты и представители бизнес сообщества

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат напоминает, что история Бюро экономической безопасности началась еще в далёком 2015-м году. А 16 марта 2016-го был зарегистрирован первый законопроект №4228 "О финансовой полиции".

По словам эксперта, важным моментом того законопроекта было то, что финансовые расследования предлагалось проводить не только в коммерческом, но и в государственном секторе – для того, чтобы прекратить воровства и коррупционные действия чиновников, от которых бюджет несёт колоссальные потери.

"Но по факту, спустя пять лет и несколько итераций (циклов, этапов, повторений), суть изначальной концепции была выхолощена, – отмечает Андрей Гарнат. – И на сегодняшний день мы имеем не совсем то, за что боролись эксперты и представители бизнес сообщества".

Эксперт акцентирует, что ликвидированная налоговая милиция плавно перетекла в БЭБ, а назначение на должность главы и первых замов прошло очень неоднозначно.

"Конечно, казус с отсутствием помещения и материально-технической базы вносит свои неудобства в работу нового органа со "старыми" сотрудниками. Но при проявлении должной степени смекалки, опытные сотрудники смогут работать "с колёс", продолжая заниматься своим привычным "пиратским" делом, – считает Андрей Гарнат. – Хоть руководство новой службы и проводит мощную PR-кампанию, ставя во главу угла аналитическую функцию БЭБ, есть серьезное подозрение, что кроме вывески в данном случае ничего не поменяется. И через 2-3 года уже новой власти придётся кардинально переформатировать этот важный орган – и сделать из него действительно то, что изначально задумывалось".

Глобальный риск , состоит в том, что БЭБ станет декоративной сменой вывески без смены идеологий и методов работы

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин подчеркивает, что проблемы с созданием БЭБ не прекращались с момента, так сказать, его зачатия.

"Эпопея с принятием профильного закона (отказ от законопроекта 1208-2), промедление с ликвидацией Государственной фискальной службы (срыв законодательно установленных сроков) и затягивание с законодательным определением сферы ответственности БЭБ (Закону 1888 менее 10 дней отроду), малопонятное обществу назначение директора Бюро в лице руководителя фискальной службы (а по сути полностью дискредитировавшей себя налоговой милиции) и последующее ползучее перетекание старых кадров в новую структуру. Иными словами, "ребенок" родился хилым, немощным и с дурной наследственностью", – поясняет аналитик.

Позитивов пока он видит только два. Во-первых, по сравнению с налоговой милицией почти в два раза снижено численность надзирающих за экономикой (чисто на биологическом уровне проблем от них будет меньше). Во-вторых, не до конца, но всё-таки урезали аппетиты и возможности для злоупотреблений сотрудников других силовых ведомств (СБУ и Нацполиции).

"Глобальный же риск (и всё пока, к сожалению, идет к этому), состоит в том, что БЭБ станет декоративной сменой вывески без смены идеологий и методов работы (маски-шоу, повальная неэффективность и коррупция). Иными словами, общество через год получит старую налоговую милицию в новой обертке", – резюмирует Вячеслав Черкашин.

Напомним, что ранее глава Бюро экономической безопасности рассказал , с чего начнет работу ведомство.

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