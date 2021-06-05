Цены на нефть обновили двухлетний максимум: названы причины

BTC/USD
36004.63
ETH/USD
2622.29
LTC/USD
172.95
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Стоимость нефти на мировых рынках рекордно выросла на
этой неделе – цены на нефть марки Brent превысила 72 доллара за баррель впервые
с 2019 года. Об этом сообщает Reuters.
Brent и WTI подорожали до уровня 2018-2019 гг
Организация стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+) во
вторник заявила, что они будут придерживаться согласованных ограничений
поставок. Еженедельный отчет о поставках в четверг показал, что запасы сырой
нефти в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе.
Нефть продолжила рост после того, как данные по США
показали, что в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном
секторе увеличилось на 559 тыс. рабочих мест. Доллар США ослаб после отчета,
что сделало нефть дешевле для держателей других валют и оказало поддержку ценам
на нефть.
Нефть марки Brent подорожала на 58 центов, или на 0,8%,
до отметки 71,89 долл. за баррель, а позже выросла до 72,17 долл. за баррель – самого
высокого уровня с мая 2019 года.
Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла
на 81 цент, или на 1,2%, и составила 69,62 доллара. Сессионный максимум составил
69,76 долл. за баррель, что является самым высоким показателем с октября 2018
года.
Цены на нефть выросли после того, как американские
энергетические компании на этой неделе сократили количество работающих нефтяных
и газовых буровых установок впервые за шесть недель, показали данные
энергетической компании Baker Hughes.
Также рост цен на нефть на этой неделе был вызван
замедлением переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной
программе Тегерана, что снизило ожидания возвращения поставок иранской нефти.
Между тем, добыча сырой нефти в США, вероятно, будет
расти медленнее, чем ожидалось, поскольку производители сланцевой нефти
добавили лишь ограниченное количество дополнительных буровых установок для
увеличения добычи, решив вместо этого добиваться более высоких цен и прибыли.
В то время как растущий спрос и быстрые темпы вакцинации
в таких странах, как Соединенные Штаты, привели к росту цен на нефть, более
медленное внедрение вакцинации и высокий уровень инфекций в таких странах, как
Бразилия и Индия, ударили по спросу на быстрорастущих нефтяных рынках.
Ранее "Комментарии" писали, эксперт пояснил, что снижение цен на нефть для Украины как страны-импортера является положительным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости