Цены на нефть обновили двухлетний максимум: названы причины

Стоимость нефти на мировых рынках рекордно выросла на этой неделе – цены на нефть марки Brent превысила 72 доллара за баррель впервые с 2019 года. Об этом сообщает Reuters.



Brent и WTI подорожали до уровня 2018-2019 гг

Организация стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+) во вторник заявила, что они будут придерживаться согласованных ограничений поставок. Еженедельный отчет о поставках в четверг показал, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе.

Нефть продолжила рост после того, как данные по США показали, что в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 559 тыс. рабочих мест. Доллар США ослаб после отчета, что сделало нефть дешевле для держателей других валют и оказало поддержку ценам на нефть.

Нефть марки Brent подорожала на 58 центов, или на 0,8%, до отметки 71,89 долл. за баррель, а позже выросла до 72,17 долл. за баррель – самого высокого уровня с мая 2019 года.

Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 81 цент, или на 1,2%, и составила 69,62 доллара. Сессионный максимум составил 69,76 долл. за баррель, что является самым высоким показателем с октября 2018 года.

Цены на нефть выросли после того, как американские энергетические компании на этой неделе сократили количество работающих нефтяных и газовых буровых установок впервые за шесть недель, показали данные энергетической компании Baker Hughes.

Также рост цен на нефть на этой неделе был вызван замедлением переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной программе Тегерана, что снизило ожидания возвращения поставок иранской нефти.

Между тем, добыча сырой нефти в США, вероятно, будет расти медленнее, чем ожидалось, поскольку производители сланцевой нефти добавили лишь ограниченное количество дополнительных буровых установок для увеличения добычи, решив вместо этого добиваться более высоких цен и прибыли.

В то время как растущий спрос и быстрые темпы вакцинации в таких странах, как Соединенные Штаты, привели к росту цен на нефть, более медленное внедрение вакцинации и высокий уровень инфекций в таких странах, как Бразилия и Индия, ударили по спросу на быстрорастущих нефтяных рынках.

Ранее "Комментарии" писали, эксперт пояснил, что снижение цен на нефть для Украины как страны-импортера является положительным.

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