Низкие цены на нефть: как повлияют на экономику Украины

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Таисия Ерохина
Ситуация с майскими фьючерсами на американскую нефть свидетельствует о
том, что ее предложение на рынке намного превышает спрос. Поэтому цены еще
долго будут оставаться низкими. На экономику Украины дешевая нефть может иметь
как негативное, так и позитивное влияние. Об этом говорится
в статье издания "Комментарии".
Нефть. Фото из открытых источников
Как рассказал директор консалтинговой группы А-95, ведущей украинской
компании топливного рынка и большинства видов нефтепродуктов Сергей Куюн, для
Украины низкие цены на нефть – это плюс.
Национальный банк Украины (НБУ) в своих отчетах отмечает, что дешевая
нефть положительно влияет на торговый баланс Украины. Если на импорт тратится
меньше иностранной валюты, то доходы от экспорта упадут незначительно.
Следовательно, в экономике останется больше иностранной валюты, что
способствует укреплению гривны.
В то же время низкие цены на нефть и энергоносители в целом негативно
сказываются на нефтегазовой отрасли Украины. Так, из-за низких цен на нефть
государственная "Укрнафта" объявила о вероятной остановке добычи. В
компании заявили, что в таких условиях производственная деятельность
"Укрнафты" становится убыточной, а компания сталкивается с финансовым
срывом и остановкой производства. "Укрнафта" обратилась к
правительству за финансовой помощью, чтобы пережить нефтяной кризис. Однако
позже запрос отозвали.
Напомним, эксперты для издания "Комментарии" спрогнозировали, как могут
измениться цены
на бензин в Украине из-за дефицита топлива.
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