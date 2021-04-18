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Главная Новости Бизнес экономика Низкие цены на нефть: как повлияют на экономику Украины
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Низкие цены на нефть: как повлияют на экономику Украины

Эксперт пояснил, что снижение цен на нефть для Украины как страны-импортера является положительным

сегодня, 20:17
Автор:

Таисия Ерохина

Ситуация с майскими фьючерсами на американскую нефть свидетельствует о том, что ее предложение на рынке намного превышает спрос. Поэтому цены еще долго будут оставаться низкими. На экономику Украины дешевая нефть может иметь как негативное, так и позитивное влияние. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

Низкие цены на нефть: как повлияют на экономику Украины

Нефть. Фото из открытых источников

Как рассказал директор консалтинговой группы А-95, ведущей украинской компании топливного рынка и большинства видов нефтепродуктов Сергей Куюн, для Украины низкие цены на нефть – это плюс.

"Мы по большей части являемся страной-импортером. Это означает, что наша страна будет тратить меньше денег на покупку нефти и энергии и, соответственно, уйдет меньше иностранной валюты", – говорит эксперт.

Национальный банк Украины (НБУ) в своих отчетах отмечает, что дешевая нефть положительно влияет на торговый баланс Украины. Если на импорт тратится меньше иностранной валюты, то доходы от экспорта упадут незначительно. Следовательно, в экономике останется больше иностранной валюты, что способствует укреплению гривны.

В то же время низкие цены на нефть и энергоносители в целом негативно сказываются на нефтегазовой отрасли Украины. Так, из-за низких цен на нефть государственная "Укрнафта" объявила о вероятной остановке добычи. В компании заявили, что в таких условиях производственная деятельность "Укрнафты" становится убыточной, а компания сталкивается с финансовым срывом и остановкой производства. "Укрнафта" обратилась к правительству за финансовой помощью, чтобы пережить нефтяной кризис. Однако позже запрос отозвали.

Напомним, эксперты для издания "Комментарии" спрогнозировали, как могут измениться цены на бензин в Украине из-за дефицита топлива.


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Источник: Комментарии
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