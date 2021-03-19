Цены на нефть просел на 7% за сутки: названы причины

Цены на нефть снижаются пятый день подряд, зафиксировав самое большое за один день снижение с прошлого лета на фоне растущих опасений по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19 в Европе и укрепления доллара США. Сегодня стоимость черного золота просела на 7%. Об этом пишет Reuters.



Нефть. Фото из открытых источников

Несколько крупных европейских экономик были вынуждены вновь ввести ограничения на фоне роста числа больных коронавирусом, в то время как программы вакцинации замедляются из-за опасений по поводу побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 4,72 долл., или на 6,9% – 63,28 долл. за баррель, в то время как американская West Texas International (WTI) подешевела на 4,60 долл., или на 7,1% – до $60.

Оба контракта упали более чем на 11% с момента достижения недавних максимумов 8 марта. Пятидневная полоса потерь является самой длинной для WTI с февраля 2020 года и для Brent с сентября 2020 года. Это произошло после того, как спекулянты построили самую большую длинную позицию на торгуемых CME фьючерсах и опционах на американскую нефть с 2018 года.

После закрытия рынка оба сырьевых бенчмарка продолжали терять позиции, каждый из которых потерял более 6 долларов за баррель, или 9%.

Запасы сырой нефти в США растут четвертую неделю подряд после того, как сильные холода в Техасе и центральной части страны в феврале вынудили закрыть нефтеперерабатывающие заводы. Трейдеры заявили, что запасы могут вырасти еще больше после того, как WTI 12 марта переключилась с бэквардации на контанго, где контракты на первый месяц дешевле, чем на второй.

Рост доллара также способствовал распродаже нефти. Более сильный доллар делает нефть более дорогой для держателей других валют.

Напомним, "Комментарии" писали, как рекордные цены на нефть отразятся на Украине.

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