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Главная Новости Бизнес экономика Цены на нефть рухнули за день
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Цены на нефть рухнули за день

За сегодня цены на нефть рухнули на 5%

сегодня, 17:50
Автор:

Владимир Лавский

В четверг, 29 октября, цены на нефть рухнули на 5%. Об этом сообщает "Интерфакт-Украина" со ссылкой на исследование Trading Economics. 

Цены на нефть рухнули за день

По данным ведущих экономистов, главная причина такого падения — новые карантинные ограничения, которые были введены во многих странах Европы. На данный момент декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent стоят 37,12 доллара за баррель, что почти на два доллара меньше от котировок на предыдущих торгах.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как отразится на Украине падение цен на нефть. 

Председатель Комитета по вопросам развития экономической конкуренции при ТПП Украины, Директор в Научно-техническом центре "Психея" Сергей Сапегин поясняет: "Когда говорят о мировых ценах на нефть, подразумевают, как правило, фьючерсные цены. Т.е., ресурс нефти, который будет поступать на рынок в последующие месяцы или даже годы. В связи с этим на формирование цен на такую нефть в большей мере оказывают влияние события, которые еще не произошли, но могут произойти и ожидания участников рынка по изменению факторов, оказывающих наибольшее влияние на ценообразование. Наиболее важные из них – спрос и предложение".


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