Цены на нефть значительно упали: что пугает мировых инвесторов

Цены на нефть снизились более чем на 2% из-за опасений, что избыток мирового предложения может возрасти после скоординированного высвобождения запасов нефти во главе с США и из-за нового всплеска COVID-19. Этот вариант испугал инвесторов. Об этом сообщает Reuters.

Нефтяной танкер стоит в очереди у океана возле комплекса Лонг-Бич-Порт Лос-Анджелеса - Reuters

Фьючерсы на нефть Brent продолжили понижение, упав на 1,69 доллара, или на 2,1%, американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,04 доллара, или на 2,6%. Как отметил аналитик CMC Markets Келвин Вонг, цены на нефть, вероятно, упали вместе с ценами на других финансовых рынках из-за опасений, что по экономике снова ударит значительный спрос.

Администрация президента США Джо Байдена во вторник объявила о планах выпустить миллионы баррелей нефти из стратегических запасов в координации с другими крупными потребителями, включая Китай, Индию и Японию, чтобы попытаться охладить цены. Такой выпуск, вероятно, увеличит поставки в ближайшие месяцы согласно выводам группы экспертов, которая консультирует министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Совет экономической комиссии (ЕЦБ) ожидает профицита в 400 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) в декабре с расширением до 2,3 млн баррелей в сутки в январе и 3,7 млн ​​баррелей в сутки в феврале, если страны-потребители продолжат выпуск, сообщил источник в ОПЕК.

Прогнозы роста избытка нефти омрачают перспективы встречи между ОПЕК и ее союзниками, группой, известной как ОПЕК+. Группа должна решить, будет ли она наращивать добычу на 400 000 баррелей в сутки в январе.

Тем не менее, эталонные контракты должны опубликовать свой первый недельный прирост почти за месяц, поскольку общий объем высвобождения запасов сырой нефти, оцениваемый в 70-80 миллионов баррелей, был меньше, чем ожидали участники рынка.

"Поскольку объемы невелики, я думаю, что они направлены на ослабление поставок нефти, а не на большое влияние на рынки нефти", – сказал журналистам Цутому Сугимори, президент Нефтяной ассоциации Японии (PAJ).

Как сообщали ранее "Комментарии", нефть снизилась после закрытия на самом высоком уровне с октября 2018 года, когда отраслевой отчет указал на дальнейшее сокращение запасов сырой нефти в США.

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