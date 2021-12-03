Цены в Украине поднимутся еще на 15%: какие продукты еще подорожают к праздникам

Ценники на продуктах перед праздниками всегда изменяются в сторону увеличения. Более дорогим становится тот продовольственный товар, на который в новогодне-рождественский период всегда есть спрос среди покупателей. Вместе с тем зимой есть традиционные сезонные удорожания. Они касаются овощей, фруктов, молочных продуктов. Специалисты советуют покупать сейчас определенный список вкусностей на праздничный стол, пока цены на них еще не совсем кусаются. Об этом сообщает медиа Vesti.

Цены на продукты выросли (фото из открытых источников)

Экономисты утверждают, что в этом году цены на продовольствие взлетели в среднем на 30%.

Но это еще не конец. Ведь в последний месяц года стоимость основных вкусностей, входящих в продуктовую корзину, вырастет еще на 5-15%.

Как прогнозируют специалисты, снова вырастут в цене продукты, без которых не накроешь праздничный стол, в частности, мясо и молочные продукты.

Один из известных отечественных ритейлеров Валерия Кушнир советует заранее приобрести сливочное масло. Оно должно подорожать на 15%. Также, запастись вперед сливками. Положить в морозилку куриное филе, которое стоит около 130 гривен за килограмм, как раз в пик праздников оно станет дороже на 10-20 грн. Следует сделать запас мяса – свинины и говядины.

Специалисты советуют купить яйца и майонез, ведь они прибавят в своей стоимости в два раза.

Десяток яиц перед новым годом обойдется в 40-50 гривен, сейчас они стоят в среднем 30 гривен.

Ритейлер советует заранее позаботиться о деликатесах. Сырокопченые колбасы, хамон и другие вкусные вещи, имеющие долгий срок хранения. Так же и сыры, которые могут храниться в холодильнике, а не в магазине. На праздник они очень пригодятся.

Также нужно помнить о предпраздничных акциях и скидках, которые теперь будут менять друг друга в крупных торговых заведениях. На них можно значительно дешевле приобрести разный пищевой товар к праздникам. Консервированный горошек и кукурузу, дешевле будет по скидкам красная икра, рыба.

Но на акционных товарах следует хорошо рассмотреть, когда этот товар был изготовлен.

Другой эксперт Юрий Гаврилечко дает дельный совет по пополнению запасов спиртного, особенно игристых вин. В этом году их производство в европейских странах уменьшилось, поэтому цены на спиртное тоже увеличатся.

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