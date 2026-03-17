Цены в Украине взлетели вверх: аналитика показала шокирующий рост за годы войны

За годы полномасштабной войны в Украине цены на ключевые товары и услуги выросли рекордными темпами. Такие данные обнародовал Центр экономической стратегии.

Больше всего подорожали продукты питания: в среднем на 74%. В то же время, фрукты выросли в стоимости на невероятные 153%, что существенно почувствовали украинские семьи. Сигареты тоже не остались без внимания инфляции – цены на них подскочили на 122%.

Не меньше ударила инфляция по транспортным расходам. Цены на бензин, дизель и автогаз выросли на 98%, а электроэнергия подорожала почти вдвое – на 178%. Такие цифры создают дополнительную нагрузку на бюджет граждан и бизнеса, особенно в регионах, где инфраструктура испытала разрушения из-за войны войны.

Эксперты центра отмечают, что значительный рост цен частично объясняется логистическими проблемами, дефицитом товаров и рисками поставок из-за боевых действий, а также мировыми тенденциями повышения цен на энергоносители и сырье.

"Инфляция затрагивает практически все сферы жизни украинцев – от питания до базовых коммунальных услуг. Особенно ощутим скачок цен на электроэнергию и топливо, что напрямую влияет на повседневные расходы", — комментируют аналитики.

Цифры показывают, как война повлияла на экономическую стабильность страны и подчеркивают важность продолжения государственной поддержки населения и бизнеса для сохранения уровня жизни граждан.

