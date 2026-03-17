Ціни в Україні злетіли вгору: аналітика показала шокуючий ріст за роки війни

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
За роки повномасштабної війни в Україні ціни на ключові товари та послуги зросли рекордними темпами. Такі дані оприлюднив Центр економічної стратегії.
Найбільше подорожчали продукти харчування: у середньому на 74%. Водночас фрукти виросли у вартості на неймовірні 153%, що суттєво відчули українські сім’ї. Сигарети теж не залишилися без уваги інфляції – ціни на них підскочили на 122%.
Не менше вдарила інфляція по транспортних витратах. Ціни на бензин, дизель і автогаз зросли на 98%, а електроенергія подорожчала майже вдвічі – на 178%. Такі цифри створюють додаткове навантаження на бюджет громадян і бізнесу, особливо у регіонах, де інфраструктура зазнала руйнувань через війну.
Експерти центру зазначають, що значний ріст цін частково пояснюється логістичними проблемами, дефіцитом товарів та ризиками постачання через бойові дії, а також світовими тенденціями підвищення цін на енергоносії та сировину.
Цифри показують, наскільки війна вплинула на економічну стабільність країни та підкреслюють важливість продовження державної підтримки населення та бізнесу для збереження рівня життя громадян.
Читайте також на порталі "Коментарі" — через конфлікт на Близькому Сході ціна на нафту у світі вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель. Тим часом Антимонопольний комітет України розпочав розслідування через різке зростання роздрібних цін на паливо в Україні. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив голова Комітету Павло Кириленко. Що буде з цінами на бензин та дизель найближчі тижні? Чи є передумови, що невдовзі на стелах АЗС ми справді побачимо тризначні цифри? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.