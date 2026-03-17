Ціни в Україні злетіли вгору: аналітика показала шокуючий ріст за роки війни

За роки повномасштабної війни в Україні ціни на ключові товари та послуги зросли рекордними темпами. Такі дані оприлюднив Центр економічної стратегії.

Найбільше подорожчали продукти харчування: у середньому на 74%. Водночас фрукти виросли у вартості на неймовірні 153%, що суттєво відчули українські сім’ї. Сигарети теж не залишилися без уваги інфляції – ціни на них підскочили на 122%.

Не менше вдарила інфляція по транспортних витратах. Ціни на бензин, дизель і автогаз зросли на 98%, а електроенергія подорожчала майже вдвічі – на 178%. Такі цифри створюють додаткове навантаження на бюджет громадян і бізнесу, особливо у регіонах, де інфраструктура зазнала руйнувань через війну.

Експерти центру зазначають, що значний ріст цін частково пояснюється логістичними проблемами, дефіцитом товарів та ризиками постачання через бойові дії, а також світовими тенденціями підвищення цін на енергоносії та сировину.

"Інфляція зачіпає практично всі сфери життя українців – від харчування до базових комунальних послуг. Особливо відчутним є стрибок цін на електроенергію та пальне, що напряму впливає на повсякденні витрати", — коментують аналітики.

Цифри показують, наскільки війна вплинула на економічну стабільність країни та підкреслюють важливість продовження державної підтримки населення та бізнесу для збереження рівня життя громадян.

