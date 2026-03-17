Ціни в Україні злетіли вгору: аналітика показала шокуючий ріст за роки війни
Ціни в Україні злетіли вгору: аналітика показала шокуючий ріст за роки війни

Продукти, сигарети, паливо та електроенергія подорожчали майже вдвічі, а фрукти - удвічі більше

17 березня 2026, 16:46
Кравцев Сергей

За роки повномасштабної війни в Україні ціни на ключові товари та послуги зросли рекордними темпами. Такі дані оприлюднив Центр економічної стратегії.

Зростання цін в Україні. Фото: із відкритих джерел

Найбільше подорожчали продукти харчування: у середньому на 74%. Водночас фрукти виросли у вартості на неймовірні 153%, що суттєво відчули українські сім’ї. Сигарети теж не залишилися без уваги інфляції – ціни на них підскочили на 122%.

Не менше вдарила інфляція по транспортних витратах. Ціни на бензин, дизель і автогаз зросли на 98%, а електроенергія подорожчала майже вдвічі – на 178%. Такі цифри створюють додаткове навантаження на бюджет громадян і бізнесу, особливо у регіонах, де інфраструктура зазнала руйнувань через війну.

Експерти центру зазначають, що значний ріст цін частково пояснюється логістичними проблемами, дефіцитом товарів та ризиками постачання через бойові дії, а також світовими тенденціями підвищення цін на енергоносії та сировину.

"Інфляція зачіпає практично всі сфери життя українців – від харчування до базових комунальних послуг. Особливо відчутним є стрибок цін на електроенергію та пальне, що напряму впливає на повсякденні витрати", — коментують аналітики.

Цифри показують, наскільки війна вплинула на економічну стабільність країни та підкреслюють важливість продовження державної підтримки населення та бізнесу для збереження рівня життя громадян.

Читайте також на порталі "Коментарі" — через конфлікт на Близькому Сході ціна на нафту у світі вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель. Тим часом Антимонопольний комітет України розпочав розслідування через різке зростання роздрібних цін на паливо в Україні. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив голова Комітету Павло Кириленко. Що буде з цінами на бензин та дизель найближчі тижні? Чи є передумови, що невдовзі на стелах АЗС ми справді побачимо тризначні цифри? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



