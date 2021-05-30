Чего ждать украинской экономике в будущем: мнение экспертов

Ситуация в украинской экономике, немного
улучшилась, хотя ухудшения ожидали многие. Все потому, что был отменен
жесткий локдаун. Но риски еще достаточно большие, и в любой момент можно
ожидать чего угодно.Чего ждать украинской экономике в обозримом будущем? При
каких условиях те или иные отрасли могут продемонстрировать рост?
Экономика (фото из открытых источников)
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист
Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что есть
обстоятельства, которые связаны исключительно с Украиной. А есть моменты,
которые зависят от внешних факторов.
"По Украине я не вижу особых событий, которые повлияют на
развитие ситуации, — говорит эксперт. – Страна будет перестраиваться на вялый
восстановительный рост экономики, что было бы и ранее, если бы не пандемия,
карантин и так далее".
Внешние же факторы, по словам Алексея Плотникова, вызваны
тревожным развитием событий вокруг Беларуси, с которой мы вошли в конфронтацию
в связи с принудительной посадкой 23 мая в Минске самолета Ryanair ради захвата
оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
"Были слухи о прекращении поставок из Беларуси 95-го бензина,
но они не подтвердились. При этом, белорусские власти вводят лицензирование
импорта из Украины. Понятно, что и мы в долгу не останемся. А так как мы
соседи, у нас немалый товарооборот. И это ударит по экономикам – и белорусской,
и украинской. Что-то может решить встреча Байдена и Путина, а также возможная
встреча с кем-то из них (или и с тем, и с другим) Зеленского. Что же до
легализации игорного бизнеса и открытии рынка земли, то это — длинная
перспектива. И конкретно на июньскую ситуацию эти факторы вряд ли повлияют", —
считает Алексей Плотников.
По мнению кандидата экономических наук Александра Вовченко,
процесс восстановления экономики Украины будет сложным и трудоемким. И это
касается всего года, включая июнь.
"Нам нужно не строить какие-то иллюзии относительно
безболезненного выхода из кризиса, а засучить рукава — и тяжело работать.
Цепная реакция последствий коронакризиса еще длительное время будет ударять как
по экономике в целом, так и по отдельным ее секторам. И чтобы смягчить эти
удары, правительству необходимо взять на себя ответственность и в ежедневном
режиме принимать действенные меры по восстановлению экономики. Должен быть
четкий план действий, решительная и правильная стратегия, должны быть
просчитаны все возможные сценарии развития событий. Это огромная работа, но она
необходима. Сейчас же украинская экономика похожа на необузданные джунгли, а в
условиях пандемии — и подавно", — считает эксперт.
Александр Вовченко уверен, что джунгли украинской экономики
должны превратиться в цивилизованные и развитые рынки.
"Мы должны менять структуру своей экономики, осваивать новые
направления и новые возможности. У нас в государстве масса незаполненных ниш, и
задача власти дать импульс для их развития, — подчеркивает эксперт. — Успех тех
или иных секторов экономики зависит от государственной политики. Власть должна
протянуть руку партнерства малому и среднему бизнеса, и наконец сделать всй
возможное для их развития. Это задача номер один. Задача номер два — это привлечение иностранных
инвестиций. Крайне мало и недостаточно сделано со стороны власти для достижения
этой цели".
Напомним, экспорт украинских товаров за январь-апрель 2021 года вырос почти на 20%. Это на 3 млрд долларов больше, чем аналогичные показатели 2020 года. О положительных тенденциях в украинской экономике во время заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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