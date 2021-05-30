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Чего ждать украинской экономике в будущем: мнение экспертов

Эксперты рассказали изданию "Комментарии-Украина", что заставит экономику страны расти в ближайшие годы

сегодня, 23:09
Автор:

Ольга Чародий

Ситуация в украинской экономике, немного улучшилась, хотя ухудшения ожидали многие. Все потому, что был отменен жесткий локдаун. Но риски еще достаточно большие, и в любой момент можно ожидать чего угодно.Чего ждать украинской экономике в обозримом будущем? При каких условиях те или иные отрасли могут продемонстрировать рост?

Чего ждать украинской экономике в будущем: мнение экспертов

Экономика (фото из открытых источников)


Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что есть обстоятельства, которые связаны исключительно с Украиной. А есть моменты, которые зависят от внешних факторов.

"По Украине я не вижу особых событий, которые повлияют на развитие ситуации, — говорит эксперт. – Страна будет перестраиваться на вялый восстановительный рост экономики, что было бы и ранее, если бы не пандемия, карантин и так далее".

Внешние же факторы, по словам Алексея Плотникова, вызваны тревожным развитием событий вокруг Беларуси, с которой мы вошли в конфронтацию в связи с принудительной посадкой 23 мая в Минске самолета Ryanair ради захвата оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Были слухи о прекращении поставок из Беларуси 95-го бензина, но они не подтвердились. При этом, белорусские власти вводят лицензирование импорта из Украины. Понятно, что и мы в долгу не останемся. А так как мы соседи, у нас немалый товарооборот. И это ударит по экономикам – и белорусской, и украинской. Что-то может решить встреча Байдена и Путина, а также возможная встреча с кем-то из них (или и с тем, и с другим) Зеленского. Что же до легализации игорного бизнеса и открытии рынка земли, то это — длинная перспектива. И конкретно на июньскую ситуацию эти факторы вряд ли повлияют", — считает Алексей Плотников.

По мнению кандидата экономических наук Александра Вовченко, процесс восстановления экономики Украины будет сложным и трудоемким. И это касается всего года, включая июнь.

"Нам нужно не строить какие-то иллюзии относительно безболезненного выхода из кризиса, а засучить рукава — и тяжело работать. Цепная реакция последствий коронакризиса еще длительное время будет ударять как по экономике в целом, так и по отдельным ее секторам. И чтобы смягчить эти удары, правительству необходимо взять на себя ответственность и в ежедневном режиме принимать действенные меры по восстановлению экономики. Должен быть четкий план действий, решительная и правильная стратегия, должны быть просчитаны все возможные сценарии развития событий. Это огромная работа, но она необходима. Сейчас же украинская экономика похожа на необузданные джунгли, а в условиях пандемии — и подавно", — считает эксперт.

Александр Вовченко уверен, что джунгли украинской экономики должны превратиться в цивилизованные и развитые рынки.

"Мы должны менять структуру своей экономики, осваивать новые направления и новые возможности. У нас в государстве масса незаполненных ниш, и задача власти дать импульс для их развития, — подчеркивает эксперт. — Успех тех или иных секторов экономики зависит от государственной политики. Власть должна протянуть руку партнерства малому и среднему бизнеса, и наконец сделать всй возможное для их развития. Это задача номер один.  Задача номер два — это привлечение иностранных инвестиций. Крайне мало и недостаточно сделано со стороны власти для достижения этой цели".

Напомним, экспорт украинских товаров за январь-апрель 2021 года вырос почти на 20%. Это на 3 млрд долларов больше, чем аналогичные показатели 2020 года. О положительных тенденциях в украинской экономике во время заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 


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