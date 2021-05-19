«Человек Ахметова»: СМИ объяснили, почему глава «Укрпошты» Смелянский хочет возглавить «УЗ»

По сообщению украинских СМИ, руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский после завершения своего контракта 30 июня 2021 года может претендовать на пост главы правления "Укрзализныци". Как пишет издание "Дело", правительство еще не утверждало отчет Смелянского о работе "Укрпошты", однако сам почтовый монополист пребывает в убытках, а ни одна реформа практически не была реализована.

Руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский. Фото из открытых источников

Журналисты напоминают, что Смелянский является владельцем не только украинского, но и американского паспорта. Согласно его официальной биографии, он учился в США с 1999 по 2005 гг.. Работал в американских юридических и аудиторских компаниях, а затем в российском филиале The Boston Consulting Group. В России принимал участие в неудачном IPO "Промсвязьбанка" на Лондонской фондовой бирже и на ММВБ.



В издании "Дело" допускают, что дальнейшая карьера предопределила зависимость Смелянского от интересов компаний Рината Ахметова. После Москвы он руководил слиянием и поглощением банком ПУМБ "Донгорбанка", а в 2014 году слиянием ПУМБ с банком "Ренессанс Капитал". После прихода в "Укрпошту" Смелянский тут же назначил на ключевые должности людей из "Укртелекома" и "Метинвеста".



Как сообщает "ДС Ньюз", в "Укрпоште" Смелянский сосредоточился на необходимости превратить компанию в банк, перевести выдачу пенсий в стопроцентно безналичный расчет с вероятной дальнейшей приватизацией.



"Реальная причина такого вектора никогда не скрывалась: получить доступ к остаткам на счетах пенсионеров, а также к уникальной сети "Укрпошты" (которая есть в каждом селе). Кроме того, постепенно фокус с доставки посылок и писем как основного бизнеса, стал переключаться на доставку пенсий, а бизнес-модель начали отстраивать исходя из ожидаемого повышения тарифов на эту услугу", — говорится в материале.

За пять лет пребывания на должности Смелянский несколько раз заявлял, что "Укрпошта" способна прекратить доставку пенсий, если ей не будет повышен тариф. Например, крайний раз в качестве предмета шантажа также были использованы 100 млн евро кредита ЕБРР и ЕИБ на развитие инфраструктуры компании. При этом в результате компания получала и компенсации — и повышение тарифов.

Теперь же, по информации портала "Дело", чиновника связывают с вероятным назначением в "Укрзализныцю".

"Интерес Рината Ахметова к "Укрзализныце" более, чем очевиден. СМИ неоднократно писали о том, как важны для олигарха заниженные тарифы "УЗ" и приоритетное предоставление вагонного парка по демпинговым ценам. Кроме того, когда на "УЗ" есть менеджер, "удобный" для самого богатого человека в Украине, госмонополист играет на стороне грузоотправителей в конфликте с вагоностроительными и вагоноремонтными заводами, оттягивая модернизационные процессы и закрывая глаза на ввоз подержанных вагонов из страны-агрессора", — считают журналисты.

Впрочем, возможно наличие и других потенциальных бенефициаров его возможного назначения. Как ранее сообщал "5 канал", у Смелянского есть опыт работы в американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая специализируется в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения. Именно благодаря работе в этой компании Смелянский — параллельно с работой в "Укрпоште" — также входил в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Журналисты "Дела" отмечают, что доступ американского гражданина к такому активу должен быть предметом интереса Службы безопасности Украины.



Представители портала вспоминают и ключевые провалы Смелянского в "Укрпоште". В частности, финпоказатели компании неутешительны: в 2017 году — убыток 177 млн грн., в 2018 — убыток 508 млн грн., в 2019 году — прибыль в 405 млн грн. за счет компенсации от Пенсионного фонда за доставку пенсий, выбитой, по информации "ДС Ньюз", "легким шантажом".

В пандемическом 2020 году прибыль "Укрпошты" составила 164 млн грн. — на фоне общего повышения спроса на онлайн-доставку. По итогам первого квартала 2021 года, убытки составляют уже 168 млн грн, сообщает "Сток ворлд". Портал "Хвыля" пишет, что Смелянский сетует на низкий тариф на доставку пенсий, однако реальной причиной убытков "Укрпошты" может быть полное отсутствие каких-либо других реформ, кроме упования на повышение тарифов со стороны правительства.

По информации все тех же "ДС Ньюз", до конца 2017 года Смелянскому так и не удалось завести в Украину американского гиганта онлайн-торговли компанию Amazon. Кроме того, все обещания цифровизировать и компьютеризировать "Укрпошту" также не реализованы.



"Свою должность в "Укрпоште" Смелянский покидает без утверждения отчета перед правительством и без проведенного аудита расходования средств и внедрения "реформ" со стороны Государственной аудиторской службы. Очень удобно переложить последствия имитации изменений на будущего руководителя "Укрпошты", а самому попытать счастья в другой коррупционной кормушке", — резюмирует издание "Дело".

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