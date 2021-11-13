Чем закончились аплодисменты, которыми в Укрэксимбанке встречали отстраненных работников

Правление "Укрэксимбанка" оперативно приняло решение о работниках, подозреваемых в нападении на представителей СМИ и необычным способом отметивших возвращение на рабочее место. Об этом сообщает сайт учреждения.

Здание "Укрэксимбанка" - фото с официального сайта

Наблюдательный совет попросил правление банка принять меры по поводу Олега Осипова и Игоря Тельбизова, которые принимали участие в инциденте с аплодисментами 11 ноября 2021 г. Правление собралось на внеочередном заседании и уволило обоих мужчин.

Основание для увольнения – п. 2 ст. 40 Кодекса законов о труде, которая означает "выявленное несоответствие работника занимаемой должности и выполняемой работе".

Двое мужчин работали в "Укрсимбанке" на должностях, связанных с вопросами безопасности банковского учреждения. Вначале их отстранили от работы, а 9 ноября — вернулись. При этом произошел инцидент, который был зафиксирован на видео и стал толчком к увольнению. На видео видно, как мужчина, похожий на Игоря Тельбизова, заходит в помещение банка в сопровождении аплодисментов работников, выстроившихся на всех четырех этажах роскошного холла, после чего картинно кланяется и произносит речь, в которой благодарит свою команду за поддержку и понимание.

Члены Наблюдательного совета констатировали:

"Своими действиями Тельбизов И.Г. и Осипов А.Л. доказали, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией в результате, среди прочего, непонимания требований и положений Кодекса этики и корпоративных ценностей Банка и наличие конфликта между личными интересами и интересами Банка".

Издание "Комментарии" напоминает, что причиной отстранения Тельбизова и Осипова стало участие в конфликте между Евгением Мецгером, председателем правления "Укрэкмисбанка", и журналистами. После этого Мецгер ушел с поста, а мужчин восстановили на работе с формулировкой

"Получение работником статуса подозреваемого/обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений".

Вопрос, вызвавший раздражение у управляющего банком, касался предположения о возможном кредите, выданном лицу из ОРДЛО. Подробную статью об этом издании "Комментарии" публиковало ранее .





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