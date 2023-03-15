Что будет с ценами на этапе восстановления Украины

Инфляция и рост цен – вполне объективная ситуация в период войны. О том, что ждет украинцев в ближайшее время и на этапе восстановления страны, рассказал в своем блоге заведующий кафедрой КНЭУ им. Богдан Данилишин, пишут "Комментарии".



Инфляция замедляется, но так ли все оптимистично

Как растут цены | Потребительские цены в феврале 2023 г. выросли на 0,7% по сравнению с январем текущего года. В годовом измерении инфляция составила 24,9%, что на 1,1% ниже показателя января 2023 г.

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"Фактическая инфляция оказалась значительно ниже, чем в прошлогодних прогнозах правительства, Национального банка Украины и международных организаций, ожидавших ее на уровне 30-31%. В январе 2023 г. НБУ обновил прогноз годовой инфляции, теперь ее значение к концу І квартала 2023 г. ожидается на уровне 23,6%, а к концу 2023 года – 18,7%", — говорит эксперт.

Высокие темпы текущего роста цен зафиксированы в пищевых продуктах и горючем:

- пищевые продукты: 32% в годовом исчислении;

- автомобильное горючее и масла: 42% в годовом исчислении.

Среди пищевых продуктов за год больше подорожали яйца (80%), фрукты (75%), рыба (44%).

Что сдерживает инфляцию. Сдерживающим фактором инфляции стало сокращение совокупного спроса. Падение средней реальной заработной платы (на 12% по данным Госстата) и рост безработицы (до 28% от рабочей силы по оценкам Минэкономики) обусловили значительное уменьшение потребительского спроса. Массовая мобилизация мужчин в ряды ВСУ выступала дополнительным фактором сокращения спроса.

Рост потребительских цен также сдерживается благодаря мораторию на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако этот фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, потому что рыночная коррекция этих административных тарифов все равно рано или поздно произойдет", — убеждает Данилишин.

Что усиливает инфляцию. Больше всего ускоряли цены немонетарные факторы. Это, прежде всего, военные разрушения производственных мощностей (в частности в сфере переработки), девальвация обменного курса, вынужденные изменения в цепях поставок материалов и рынках сбыта готовой продукции.

"Не следует также забывать о колоссальном навесе еще довоенного роста цен производителей промышленной продукции (66%), который так или иначе оказывал давление на себестоимость и влиял на ценовую политику предприятий. Дополнительный инфляционный фактор – повышение доли импорта на внутреннем рынке из-за девальвации обменного курса и мировой инфляции", — добавляет эксперт.

Инфляция и обменный курс. Официальный обменный курс гривны к доллару США в годовом исчислении девальвировал на 25% (по наличному сегменту – на 26%), что усилило давление на цены, особенно ввиду повышения потребностей экономики в импорте.

"Однако влияние девальвации на инфляцию не имеет спирального эффекта, потому что режим обменного курса остается фиксированным (36,6 грн за $1), а уровень валютных резервов страны поддерживается масштабной внешней помощью и ограничениями на вывод капитала из страны", — говорит Богдан Данилишин.

Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, который за текущий календарный год составляет 1,6 трлн грн или 33% ВВП (без учета грантовых источников). Продолжение военных действий и восстановление пострадавших от войны территорий будут обусловливать дальнейшее расширение фискального дефицита. Независимо от источника его покрытия (эмиссия, внутренние займы или международная помощь) это приведет к поступлению дополнительной денежной массы в экономику, которая будет давить на цены.

"Расширение фискального дефицита уже обусловило существенное увеличение банковской ликвидности и широкой денежной базы экономики: 46% по текущим показателям. Однако размер фискальных стимулов все еще остается существенно ниже совокупных экономических потерь, тем более что основная часть прироста государственных расходов приходится на военную сферу, а не на реальную экономику", — уверяет эксперт.

Война и экономический кризис повысили значимость стабилизационной роли монетарной и фискальной политики для восстановления активности экономики на уровне потенциальных возможностей, формирования надежной экономической базы для финансирования государством военных расходов, снижения рисков массовой безработицы для сохранения трудовых ресурсов страны.

"Комментарии" также писали о том, что по итогам 2022 года инфляция составила 26,6% – это существенно меньше прогнозов. Такая ценовая плата за полномасштабную войну может считаться достижением экономики Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", цикл замедления годовой инфляции начнется со второго квартала 2023 года, прогнозируют в НБУ. В целом по итогам текущего года рост потребительских цен замедлится. Главная предпосылка для этого — снижение рисков безопасности благодаря усилиям ВСУ.

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