Что будет с ценами на этапе восстановления Украины

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Моесеенко Валентина
Инфляция и рост цен – вполне объективная ситуация в период войны. О том, что ждет украинцев в ближайшее время и на этапе восстановления страны, рассказал в своем блоге заведующий кафедрой КНЭУ им. Богдан Данилишин, пишут "Комментарии".
Инфляция замедляется, но так ли все оптимистично
Как растут цены | Потребительские цены в феврале 2023 г. выросли на 0,7% по сравнению с январем текущего года. В годовом измерении инфляция составила 24,9%, что на 1,1% ниже показателя января 2023 г.
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Высокие темпы текущего роста цен зафиксированы в пищевых продуктах и горючем:
- пищевые продукты: 32% в годовом исчислении;
- автомобильное горючее и масла: 42% в годовом исчислении.
Среди пищевых продуктов за год больше подорожали яйца (80%), фрукты (75%), рыба (44%).
Что сдерживает инфляцию. Сдерживающим фактором инфляции стало сокращение совокупного спроса. Падение средней реальной заработной платы (на 12% по данным Госстата) и рост безработицы (до 28% от рабочей силы по оценкам Минэкономики) обусловили значительное уменьшение потребительского спроса. Массовая мобилизация мужчин в ряды ВСУ выступала дополнительным фактором сокращения спроса.
Что усиливает инфляцию. Больше всего ускоряли цены немонетарные факторы. Это, прежде всего, военные разрушения производственных мощностей (в частности в сфере переработки), девальвация обменного курса, вынужденные изменения в цепях поставок материалов и рынках сбыта готовой продукции.
Инфляция и обменный курс. Официальный обменный курс гривны к доллару США в годовом исчислении девальвировал на 25% (по наличному сегменту – на 26%), что усилило давление на цены, особенно ввиду повышения потребностей экономики в импорте.
Война и экономический кризис повысили значимость стабилизационной роли монетарной и фискальной политики для восстановления активности экономики на уровне потенциальных возможностей, формирования надежной экономической базы для финансирования государством военных расходов, снижения рисков массовой безработицы для сохранения трудовых ресурсов страны.
"Комментарии" также писали о том, что по итогам 2022 года инфляция составила 26,6% – это существенно меньше прогнозов. Такая ценовая плата за полномасштабную войну может считаться достижением экономики Украины.
Как сообщал портал "Комментарии", цикл замедления годовой инфляции начнется со второго квартала 2023 года, прогнозируют в НБУ. В целом по итогам текущего года рост потребительских цен замедлится. Главная предпосылка для этого — снижение рисков безопасности благодаря усилиям ВСУ.
© Comments.ua Читайте также на портале "Комментарии" — украинцам повысят тарифы на воду: какими будут новые цены.
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