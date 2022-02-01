Что будет с курсом гривны после рекордного ослабления: прогноз аналитиков

На прошлой неделе национальная валюта продемонстрировала временное ослабевание до семилетнего минимума, однако более спокойная риторика со стороны Российской Федерации способствовала ее усилению. Об этом сообщили аналитики группы ICU, передает УНИАН.

Что будет с курсом гривны после рекордного ослабления - фото из открытых источников

Эксперты отметили, что на прошлой недели гривна преимущественно ослабевала, однако на руку валюте сыграли не столь агрессивные заявления Кремля и существенные интервенции НБУ по продаже валюты. Кроме того, одним из важных факторов стала уплата налогов по окончанию месяца.

Аналитики подчеркнули, что увеличенный спрос требовал достаточно серьезных интервенций Нацбанка, и за четыре дня из резервов продали 760 миллионов долларов. Такой показатель является наибольшим с марта 2020 года, с начала стремительного распространения коронавируса. Тогда объем продажи валюты из резервов был свыше миллиарда долларов за неделю.

Впрочем, отмечают эксперты, на текущей неделе на курс гривны будут влиять внешние информационные потоки.

"Облегчение риторики и улучшение ожиданий будут способствовать нормализации предложения и уменьшению дисбаланса между предложением и спросом среди клиентов банков", — сказано в заявлении.

Скорее всего, курс гривны в ближайшее время не побьет рекорд ослабления прошлого года.

Ранее эксперты для интернет-издания "Комментарии" озвучили прогноз курса валют и инфляции в Украине на февраль, рассказав какие факторы могут на них повлиять.

Кроме того, специалисты спрогнозировали и экономическую ситуацию в стране в феврале и рассказали о существующих рисках, угрозах и перспективах.

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