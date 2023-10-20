Что может облегчить жизнь бизнесу во время войны – о чем говорят существующие проблемы

Согласно результатам нового ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций, в сентябре главными проблемами бизнеса в Украине стали "Рост цен на сырье и материалы" (1 место), "Опасно работать" (2-е место, поднявшись с 6-го), "Нехватка рабочей силы" (3-е место, поднявшись с 5-го) Далее следует "Проблемы с логистикой", "Перебои с электроэнергией". А вот неправомерные требования или давление правоохранительных органов занимают, согласно этому исследованию, последнее место в рейтинге. Как прокомментируете эти результаты? Какие действия могла бы предпринять украинская власть, чтобы облегчить жизнь предпринимателям? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

Правительство и парламент ничего не могут сделать, чтобы облегчить жизнь бизнесу

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко акцентирует, что подобные опросы хороши тем, что делаются по всем компаниям, разбросанным по всей территории Украины. Начиная от упрощенцев и заканчивая такими монстрами как ДТЭК, Нафтогаз и так далее.

"Понятно, что такие исследования имеют определенную погрешность. Но, в принципе, они четко показывают, что в действительности беспокоит наш бизнес, – отмечает эксперт. – Логично, что бизнес ругает высокие цены на сырье и материалы, тарифы на энергию. Безусловно, на происходящее влияет война. И оптовые цены на то же сырье выросли примерно на 40%, и топливо подорожало. Понятно, что бизнес возмущается по этому поводу".

Жалобы на дефицит рабочей силы тоже можно понять, считает Александр Охрименко. Очень много украинцев мобилизовано, немало уехало. И рабочих рук элементарно не хватает.

"В то же время, средняя зарплата в Украине растет. И продолжит рост в следующем году, причем быстрыми темпами, – прогнозирует эксперт. – Бизнес научился работать в условиях войны. Но ему катастрофически не хватает рабочих рук. И приходится переплачивать".

Безусловно, продолжает собеседник "Комментариев", есть и опасность работы в связи с непрекращающимися ракетными, дроновыми, бомбовыми ударами со стороны РФ. При этом, если ранее были относительно спокойные регионы, на том же западе страны, сейчас под ударом все. И это, конечно, раздражает бизнес.

"Ну, а где же коррупция?! Ведь чуть ли не из каждого утюга кричат о коррупции в Украине! Оказывается – нет у бизнеса особых проблем по этому поводу, – констатирует Александр Охрименко. – Как нет и особых претензий к налоговой, к якобы непомерному фискальному давлению. Так может – и нет таких проблем, а есть лишь у кого-то установка их раздувать?".

Учитывая вышеперечисленное, правительство и парламент ничего не могут сделать, чтобы облегчить жизнь бизнесу, считает эксперт.

"Невозможно принять закон, чтобы снизить цены на сырье, отменить мобилизацию или заставить РФ не стрелять, – поясняет он. – Нужно только победить в этой войне!".

Власти следует быть честной и открытой в общении с украинским бизнесом

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк поделилась таким комментарием:

"Я недавно услышала от руководителя одного из облцентров, что главная задача власти в ракурсе помощи бизнесу – это не мешать ему. Во время войны бизнес сам делает многое, чтобы помочь в ней победить. Так, представители нашего BUSINESSWOMAN Club (средний и большой бизнес) отдают не 10, а 80% доходов на украинскую армию. И тут бы нам объединять усилия с властью. Но последняя вновь начинает проверки бизнеса, причем даже раньше, чем сама же заявляла. Под ударом оказались даже волонтерский проекты, которые тоже оказываются под пристальным вниманием, как и ввоз гуманитарной помощи. Это демотивирует людей, которые свое время, свои ресурсы максимально отдают на помощь ВСУ".

По словам Анны Крысюк, чтобы облегчить жизнь предпринимателей, с ними, как минимум, следует общаться. Плюс – прислушиваться к их пожеланиям. Искать компромиссные решения.

"Когда идет война крайне сложно заниматься бизнесом, – призналась она. – Легче всё продать, выехать за границу и жить первый период на пособия, изучая закон той страны, куда перебрался, ее язык, условия ведения бизнеса. И открывать его уже там, в куда более спокойных, комфортных условиях, при наличии честной судебной ветви власти и так далее. Так что власти следует быть честной и открытой в общении с украинским бизнесом. Пояснять, почему вводятся те или иные нововведения. Выслушивать контраргументы. Принимать решение на основе компромисса. Понимая, что государство существует за счет бизнеса, а те же чиновники получают зарплату, благодаря нашим налогам. Надеюсь, компромиссные решения будут найдены. Власть и бизнесы должны не конфликтовать (особенно в такое тяжелое время), а с пониманием относиться друг к другу".

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