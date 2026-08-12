Что на самом деле будет с бензином в Украине до конца 2026 года: прогноз тревожный

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Кречмаровская Наталия
Украинский рынок бензина до конца 2026 года, вероятнее всего, столкнется не с пустыми АЗС, а с новым удорожанием. К такому выводу пришли три модели искусственного интеллекта по запросу портала "Комментарии", оценивая влияние ударов по российским НПЗ, нестабильности в Ормузском проливе и мировым ценам на нефть.
Бензин. Фото портал "Комментарии"
Чат-бот оценивает риск физического дефицита как умеренный, но не критический. По состоянию на 12 августа средняя цена А-95 составляет около 81 грн / л, тогда как в середине июня она была около 75 грн / л.
По базовому прогнозу, к декабрю бензин подорожает до 85–90 грн / л. Если мировые цены на нефть резко пойдут вверх, возможен сценарий 95–100 грн / л.
В то же время, массового дефицита модель ИИ не прогнозирует. Украина имеет диверсифицированный импорт, поэтому главной проблемой может стать самое дорогое топливо.
Модель ИИ прогнозирует, что физического дефицита бензина до конца года не будет. Украинский рынок, по оценке чат-бота, имеет достаточно разных маршрутов поставки – от бензовозов и железной дороги до европейских и дунайских терминалов.
А вот цены могут продолжить движение вверх. Нынешний уровень чат-бот оценивает в 81-83 грн / л, а к концу 2026 года прогнозирует 85 – 90 грн / л. Сценарий с талонами на АЗС или ценой более 100 грн / л чат-бот считает маловероятным.
Чат-бот также оценивает риск дефицита как умеренный и не прогнозирует массовых перебоев с бензином. В то же время, удары по российским НПЗ и нестабильность в Ормузском проливе могут поднять мировые цены и увеличить расходы на импорт.
Это ударит не только по водителям. Более дорогое топливо означает более высокие затраты на перевозку, подорожание аграрной продукции и дополнительное инфляционное давление.
Все три чат-бота сходятся в одном: массового дефицита бензина в Украине до конца 2026 года не ожидается, но горючее, скорее всего, будет дорожать.
Основной общий прогноз – 85–90 грн / л по А-95 в конце года. Отличается оценка экстремального сценария: ChatGPT допускает 95-100 грн / л, тогда как Gemini считает даже цену свыше 100 грн/л маловероятной.
Напомним: портал "Комментарии" писал, каким будет курс доллара в Украине до конца 2026 года.