Что на самом деле будет с бензином в Украине до конца 2026 года: прогноз тревожный

Украинский рынок бензина до конца 2026 года, вероятнее всего, столкнется не с пустыми АЗС, а с новым удорожанием. К такому выводу пришли три модели искусственного интеллекта по запросу портала "Комментарии", оценивая влияние ударов по российским НПЗ, нестабильности в Ормузском проливе и мировым ценам на нефть.

Бензин. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT: А-95 может стоить 85-90 грн

Чат-бот оценивает риск физического дефицита как умеренный, но не критический. По состоянию на 12 августа средняя цена А-95 составляет около 81 грн / л, тогда как в середине июня она была около 75 грн / л.

По базовому прогнозу, к декабрю бензин подорожает до 85–90 грн / л. Если мировые цены на нефть резко пойдут вверх, возможен сценарий 95–100 грн / л.

В то же время, массового дефицита модель ИИ не прогнозирует. Украина имеет диверсифицированный импорт, поэтому главной проблемой может стать самое дорогое топливо.

Gemini: дефицита не будет

Модель ИИ прогнозирует, что физического дефицита бензина до конца года не будет. Украинский рынок, по оценке чат-бота, имеет достаточно разных маршрутов поставки – от бензовозов и железной дороги до европейских и дунайских терминалов.

А вот цены могут продолжить движение вверх. Нынешний уровень чат-бот оценивает в 81-83 грн / л, а к концу 2026 года прогнозирует 85 – 90 грн / л. Сценарий с талонами на АЗС или ценой более 100 грн / л чат-бот считает маловероятным.

Copilot: главная опасность — более дорогое топливо

Чат-бот также оценивает риск дефицита как умеренный и не прогнозирует массовых перебоев с бензином. В то же время, удары по российским НПЗ и нестабильность в Ормузском проливе могут поднять мировые цены и увеличить расходы на импорт.

Это ударит не только по водителям. Более дорогое топливо означает более высокие затраты на перевозку, подорожание аграрной продукции и дополнительное инфляционное давление.

Все три чат-бота сходятся в одном: массового дефицита бензина в Украине до конца 2026 года не ожидается, но горючее, скорее всего, будет дорожать.

Основной общий прогноз – 85–90 грн / л по А-95 в конце года. Отличается оценка экстремального сценария: ChatGPT допускает 95-100 грн / л, тогда как Gemini считает даже цену свыше 100 грн/л маловероятной.

Напомним: портал "Комментарии" писал, каким будет курс доллара в Украине до конца 2026 года.