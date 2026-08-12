Що насправді буде з бензином в Україні до кінця 2026 року: прогноз тривожний

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Кречмаровская Наталия
Український ринок бензину до кінця 2026 року, найімовірніше, зіткнеться не з порожніми АЗС, а з новим подорожчанням. Такого висновку дійшли три моделі штучного інтелекту на запит порталу “Коментарі”, оцінюючи вплив ударів по російських НПЗ, нестабільності в Ормузькій протоці та світових цін на нафту.
Бензин. Фото портал "Коментарі"
Чат-бот оцінює ризик фізичного дефіциту як помірний, але не критичний. Станом на 12 серпня середня ціна А-95 становить близько 81 грн за л, тоді як у середині червня вона була близько 75 грн за л.
За базовим прогнозом, до грудня бензин подорожчає до 85-90 грн / л. Якщо світові ціни на нафту різко підуть угору, можливий сценарій 95-100 грн / л.
Водночас масового дефіциту модель ШІ не прогнозує. Україна має диверсифікований імпорт, тому головною проблемою може стати найдорожче пальне.
Модель ШІ прогнозує, що фізичного дефіциту бензину до кінця року не буде. Український ринок, за оцінкою чат-бота, має достатньо різних маршрутів постачання — від бензовозів і залізниці до європейських та дунайських терміналів.
А ось ціни можуть продовжити рух угору. Нинішній рівень чат-бот оцінює у 81-83 грн / л, а до кінця 2026 року прогнозує 85 — 90 грн / л. Сценарій із талонами на АЗС або ціною понад 100 грн / л чат-бот наразі вважає малоймовірним.
Чат-бот також оцінює ризик дефіциту як помірний і не прогнозує масових перебоїв із бензином. Водночас удари по російських НПЗ та нестабільність в Ормузькій протоці можуть підняти світові ціни й збільшити витрати на імпорт.
Це вдарить не лише по водіях. Дорожче пальне означає вищі витрати на перевезення, подорожчання аграрної продукції та додатковий інфляційний тиск.
Усі три чат-боти сходяться в одному: масового дефіциту бензину в Україні до кінця 2026 року не очікується, але пальне, найімовірніше, дорожчатиме.
Основний спільний прогноз — 85–90 грн / л за А-95 наприкінці року. Відрізняється оцінка екстремального сценарію: ChatGPT допускає 95-100 грн / л, тоді як Gemini вважає навіть ціну понад 100 грн / л малоймовірною.
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