Що насправді буде з бензином в Україні до кінця 2026 року: прогноз тривожний

Український ринок бензину до кінця 2026 року, найімовірніше, зіткнеться не з порожніми АЗС, а з новим подорожчанням. Такого висновку дійшли три моделі штучного інтелекту на запит порталу “Коментарі”, оцінюючи вплив ударів по російських НПЗ, нестабільності в Ормузькій протоці та світових цін на нафту.

Бензин. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT: А-95 може коштувати 85-90 грн

Чат-бот оцінює ризик фізичного дефіциту як помірний, але не критичний. Станом на 12 серпня середня ціна А-95 становить близько 81 грн за л, тоді як у середині червня вона була близько 75 грн за л.

За базовим прогнозом, до грудня бензин подорожчає до 85-90 грн / л. Якщо світові ціни на нафту різко підуть угору, можливий сценарій 95-100 грн / л.

Водночас масового дефіциту модель ШІ не прогнозує. Україна має диверсифікований імпорт, тому головною проблемою може стати найдорожче пальне.

Gemini: дефіциту не буде

Модель ШІ прогнозує, що фізичного дефіциту бензину до кінця року не буде. Український ринок, за оцінкою чат-бота, має достатньо різних маршрутів постачання — від бензовозів і залізниці до європейських та дунайських терміналів.

А ось ціни можуть продовжити рух угору. Нинішній рівень чат-бот оцінює у 81-83 грн / л, а до кінця 2026 року прогнозує 85 — 90 грн / л. Сценарій із талонами на АЗС або ціною понад 100 грн / л чат-бот наразі вважає малоймовірним.

Copilot: головна небезпека — дорожче пальне

Чат-бот також оцінює ризик дефіциту як помірний і не прогнозує масових перебоїв із бензином. Водночас удари по російських НПЗ та нестабільність в Ормузькій протоці можуть підняти світові ціни й збільшити витрати на імпорт.

Це вдарить не лише по водіях. Дорожче пальне означає вищі витрати на перевезення, подорожчання аграрної продукції та додатковий інфляційний тиск.

Усі три чат-боти сходяться в одному: масового дефіциту бензину в Україні до кінця 2026 року не очікується, але пальне, найімовірніше, дорожчатиме.

Основний спільний прогноз — 85–90 грн / л за А-95 наприкінці року. Відрізняється оцінка екстремального сценарію: ChatGPT допускає 95-100 грн / л, тоді як Gemini вважає навіть ціну понад 100 грн / л малоймовірною.

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