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Главная Новости Бизнес экономика Что не так с экономикой Украины и действительно ли страна на грани кризиса
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Что не так с экономикой Украины и действительно ли страна на грани кризиса

Эксперты рассказали, что мешает процветанию экономики нашего государства, и какие меры стоит предпринять для ее развития

сегодня, 11:59
Автор:

Елизавета Черных

Все чаще украинцам приходится слышать о том, что экономика в стране на грани кризиса. Издание "Комментарии" решило обратиться к экспертам, дабы узнать, что мешает украинской экономике нормально развиваться, какие меры стоит предпринять для ее процветания, а также, какие перспективы ждут наше государство в экономическом секторе. 

Что не так с экономикой Украины и действительно ли страна на грани кризиса

Экономика Украины - фото из открытых источников

В 2021 году экономика вырастет на 20% в долларах и вернется на уровень 2013 года

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин считает, что в данный момент в экономике Украины нет кризиса.

"В 2021 году экономика вырастет на 20% в долларах и вернется на уровень 2013 года. А доходы бюджета будут перевыполнены на 90 млрд гривен. Это происходит, в частности, за счет инфляции и высоких цен на наш экспорт, позволяющих удерживать курс национальной валюты", — поясняет эксперт.

Что касается долгосрочного роста, то, по мнению Даниил Монина, нужно применять налоговое стимулирование, запускать пенсионную реформу и кредитование реального сектора.

Сейчас нам необходимо концентрироваться не на двузначных показателях экономического роста

Экономический эксперт Александр Гаврутенко рассуждает так: "Идея здоровой экономики состоит не столько в том, какими темпами она растет, а в том, чтобы этот рост был стабильным и непрерывным. В этом смысле признаком кризиса считается факт даже не падения уровня ВВП, а замедление его роста или его нестабильность".

Александр Гаврутенко подчеркивает, что достигается такое устойчивое и равномерное развитие экономики внедрением эффективных государственных институций, рыночной, финансовой инфраструктуры, правовой среды, политической стабильности и прочих факторов, которые создают открытую, свободную, конкурентную, справедливую, а значит и эффективную и самодостаточную экономику.

"В противовес этому можно стремиться к заоблачным показателям роста через ручное управления экономикой, через стимулирование ее в отдельных направлениях и "точках роста", чем все эти годы и пытается заниматься Украина. Но это ни к чему хорошему не приводит, а только разбалансирует экономику, создает различные перекосы и неэффективности, которые в сложных условиях приводят к глубоким и затяжным падениям. Собственно и сейчас нам необходимо концентрироваться не на двузначных показателях экономического роста, а на выстраивании институционально сбалансированной экономической среды", — резюмирует Александр Гаврутенко.

Ранее портал "Комментарии" писал, что предусматривает экономическая стратегия Украины: планы и достижения.


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Источник: https://comments.ua/
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