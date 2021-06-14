Что предусматривает экономическая стратегия Украины: планы и достижения

Весомым достижением власти в рамках реализации экономической стратегии Украины до 2030 года является принятие бюджетной декларации на три года — с 2022-й по 2024-й. Об этом во время открытия форума "Украина 30. Экономика без олигархов" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передают "Комментарии".



Денис Шмыгаль. Фото: ОП

Экономическая стратегия Украины учитывает верховенство права, которое имеет очень тесную связь с инвестиционным климатом, отметил Шмыгаль.

"Речь идет о реформе правоохранительных, контролирующих органов. Недавно создано Бюро экономической безопасности. Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон №1150-9 — это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Речь идет о создании равных условий перед законом для всех. Это приведет к повышению инвестиционной привлекательности нашего государства", — отметил премьер.

В налоговой и таможенной службах уже есть положительные изменения, в частности — в вопросах борьбы с коррупционными схемами, считает Шмыгаль.

"Их ликвидация — это миллиарды гривен в бюджет, создание, опять же, равных правил для бизнеса, диджитализация этих ведомств... В регуляторной среде правительство запускает новый инструмент, который позволит открывать ФЛП автоматически — без участия государственного регистратора, буквально за считанные секунды", — анонсировал глава Кабмина.

В собственности государства планируют оставить только стратегические или социально значимые объекты коммунальной собственности, остальные — должны быть приватизированы, подчеркнул глава украинского правительства.

Первые объекты большой приватизации уже готовы к продаже, добавил Шмыгаль.

"В международной экономической политике и в торговле разработаны и сделаны важные шаги к промышленному безвизу с Европейским Союзом. Предварительная оценочная миссия ЕС представила заключительный отчет о готовности инфраструктурного качества Украины для заключения соглашения АСАА... Это потенциал на миллиарды долларов для наших предприятий", — рассказал премьер.

Согласно закону "об инвестиционных нянях", до 1 января 2035 года освобождается от налогообложения въездной пошлиной оборудование, которое ввозится в Украину для реализации крупных инвестиционных проектов, напомнил Шмыгаль.

Отметим, что 15 июня участие в экономическом форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" примет президент Владимир Зеленский.

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