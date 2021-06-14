Что предусматривает экономическая стратегия Украины: планы и достижения

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Наталья Некрасова
Весомым достижением власти в рамках реализации экономической стратегии Украины до 2030 года является принятие бюджетной декларации на три года — с 2022-й по 2024-й. Об этом во время открытия форума "Украина 30. Экономика без олигархов" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передают "Комментарии".
Денис Шмыгаль. Фото: ОП
Экономическая стратегия Украины учитывает верховенство права, которое имеет очень тесную связь с инвестиционным климатом, отметил Шмыгаль.
В налоговой и таможенной службах уже есть положительные изменения, в частности — в вопросах борьбы с коррупционными схемами, считает Шмыгаль.
В собственности государства планируют оставить только стратегические или социально значимые объекты коммунальной собственности, остальные — должны быть приватизированы, подчеркнул глава украинского правительства.
Первые объекты большой приватизации уже готовы к продаже, добавил Шмыгаль.
Согласно закону "об инвестиционных нянях", до 1 января 2035 года освобождается от налогообложения въездной пошлиной оборудование, которое ввозится в Украину для реализации крупных инвестиционных проектов, напомнил Шмыгаль.
Отметим, что 15 июня участие в экономическом форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" примет президент Владимир Зеленский.
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