Что не так с законами в поддержку бизнеса: оценки экспертов

Как известно, парламент принял закон о поддержке бизнеса на период карантина. Так, законопроект №4429 предусматривает предоставление единовременной материальной помощи: — наемным работникам и ФЛП, которые потеряли зарплату или часть дохода вследствие карантина (8000 грн), — субъектам хозяйствования для выплаты наемным работникам пропорционально сокращению рабочего времени (до 8000 грн), — физическим лицам для возмещения уплаченного ЕСВ (в размере среднемесячной суммы за последние 10 месяцев). Также предусматривается продление лицензий субъектам хозяйствования на продажу алкоголя и действие документов разрешительного характера на период карантина и три месяца. О том, почему депутаты решили поддержать президента и насколько реальна подобная помощь с читателями "Комментариев" поделились украинские эксперты.

"Тотальная фискализация не является необходимой"

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман напоминает, что на прошлой неделе парламент принял ряд проектов, инициированных президентом. В частности, это помощь малому бизнесу (кто пострадал и пострадает от карантинных ограничений) и перенос сроков введения РРО (Регистраторов расчетных операций – кассовых аппаратов) на 2022 год.

"Поддержка малого бизнеса на сумму 8000 гривен усматривается целесообразным, – отмечает экономист. – Ряд предпринимателей и их сотрудников действительно пострадали от ограничений, введенных Кабмином. И еще понесут убытки от ограничений, которые планируются для сферы общественного питания и развлечений в начале января. А вот решение о РРО не является оптимальным. Отсрочка РРО является откладыванием проблемы, а не ее решением. По расчетам экспертов тотальная фискализация 2 и 3 групп упрощенки не является экономически целесообразной. Она вредна для общества в целом".

По мнению Олега Гетмана, тотальную фискализацию необходимо заменить на фискализацию исключительно рисковых категорий плательщиков, определенных на основе размера торговой площади и товарного ассортимента. Суть — сосредоточить контроль исключительно на крупных игроках, которые минимизируют налоги через псевдоФОП.

"Также нардепы отменили инновационный механизм — кэшбек для потребителя. С 2021 года он должен был привлечь потребителей к контролю за выдачей чеков, что существенно уменьшило бы теневую долю в торговле. Так что на прошлой неделе был принят ряд положительных и ряд негативных изменений, – считает эксперт. – К сожалению, парламент совмещал принятия положительных инициатив с популизмом. К тому же, в повестке дня на прошлой неделе были сверхважные проекты — №3087д (о создании Бюро экономической безопасности) и №4056 (об уменьшении дискреции проверяющих органов). К сожалению, они не были вынесены на голосование… Надеемся, что это технические недоразумения, и указанные проекты, которых ждут эксперты и все бизнес ассоциации, будет принято до конца 2020 года".

"У малого бизнеса не осталось запаса прочности"

У экономического эксперта, кандидата экономических наук Александра Вовченко складывается впечатление, что меры по поддержке малого бизнеса, которые сейчас внедряются в Украине властью — не что иное как очковтирательство.

"Эти меры никоим образом нельзя сравнить с поддержкой, которую оказывают западные страны своим предпринимателям, – подчеркивает экономист. – Так, например, в США малому и среднему бизнесу предлагается льготные кредиты на 30 лет в среднем под 3%. Во Франции во время локдауна помощь составляла 1500 — 2000 евро, в Германии — до 9000 евро на одного работника. Предлагаемое нашими властями единовременное пособие в 8000 гривен, освобождение от уплаты ЕСВ — это капля в море, и никоим образом не сможет повлиять на спасение бизнеса или его поддержку".

Александра Вовченко отмечает, что у малого бизнеса уже не осталось запаса прочности. При этом нужны и оборотные средства, нужно ежемесячно оплачивать коммунальные платежи, арендную плату и т.д.

"Стоит отметить, что помощь власти рассчитана лишь на физлиц-предпринимателей первой группы, к которым также есть целый перечень требований. А как же другие предприниматели? – вопрошает эксперт. — Считаю, что властям необходимо серьезно подойти к этому вопросу — и принять реальные меры по адекватной поддержке малого и среднего бизнеса".

Как ранее сообщалось, парламент поддержал законопроект об отсрочке на 1 год фискализации ФЛП. Но предприниматели все равно недовольны. "Комментарии" узнали у экспертов, что так и не так с этим решением, в том числе и с фискализацией в Украине в целом.







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