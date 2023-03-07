Что происходит с экспортом в Украине – почему только IT-отрасль демонстрирует рост

За год полномасштабной войны с Россией экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился на 35% – до 44,2 млрд долларов. Это следует из рейтинга, опубликованного украинским Forbes. Единственная отрасль, по которой есть положительная тенденция, – IT-услуги (рост почти на 6%). Лидерами же по объемам экспорта в 2022-м стали агропромышленный и горно-металлургический комплексы. О чем говорят приведенные данные? Что и при каких условиях может измениться в 2023-м? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт. Фото: из открытых источников

В Украине перекрыты порты, нет авиасообщения и это главная проблема

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подчеркивает, что главная проблема – логистическая.

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"Перекрыты порты, нет авиасообщения. Соответственно, основная часть экспорта идет или по железной дороге, или по автомобильным трассам. Фотографии с таможенно-пропускного пункта Рава-Русская (Львовская область) демонстрируют всю сложность ситуации. Огромные очереди. Причем тут мало что зависит от нас – это, прежде всего, вопросы к польской стороне. Порты у наших западных соседей тоже перегружены. Нам элементарно не хватает вагонного состава, чтобы одновременно экспортировать агро- и металлургическую продукцию", – рассказывает нардеп.

Кроме того, продолжает он, часть территории оккупирована, заминированы, не засеяна. Огромная часть металлургии попросту уничтожена.

"Перестали существовать мощнейшие предприятия в моем родном Мариуполе. Часть производств находится в вынужденном простое. Это и логистические проблемы – основные факторы, повлиявшие на такие печальные данные по экспорту, – поясняет Ярослав Железняк. – Что касается IT, то, по понятным причинам, выше перечисленное не ударило по этой отрасли. Соответственно – хоть здесь видим позитивные данные. И есть перспективы роста. Если говорить об аграрных перспективах, тут всё зависит от продолжения функционирования зернового коридора (соответствующее решение будет принято в ближайшее время, срок предыдущих соглашений истекает 18 марта). Что касается металлургии, к сожалению, ситуация пока вряд ли изменится в лучшую сторону".

Потенциал роста IT-отрасли в 2023 году под серьезной угрозой

Экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран поясняет:

"Основным фактором влияния на экспорт стало блокирование украинских портов. Зерновое соглашение немного исправило ситуацию, но только в аграрном сегменте. В сегменте услуг экспорт IT-услуг, действительно, увеличился на 5,8% до 7,3 млрд долларов. Но, скорее всего, в 2023 году отрасль ожидает сокращения из-за налоговых инноваций".

Во-первых, отмечает аналитик, в 2023 году законодатели убрали льготы по НДС для IT-отрасли. Во-вторых, увеличение налоговой нагрузки для ФОПов с 2 до 5% приведет к тому, что украинская юрисдикция для IT-фриланса потеряет свои преимущества, например, по сравнению с Грузией.

"Шаги налоговой власти по отношению к IT-отрасли не продуманы, – считает Виталий Шапран. – Следует учитывать, что IT-специалисты не привязаны к стране или какому-либо месту, многие из них уехали за границу. Большинство уже потеряли статус налогового резидента Украины. Ухудшение условий для них может привести к уменьшению количества участников этого рынка, ведущих операции через нашу юрисдикцию".

По мнению эксперта, потенциал роста IT-отрасли в 2023 году под серьезной угрозой.

"Другая проблема экспорта IT-отрасли состоит в том, что преимущественный объем экспорта – это коды, а не готовый продукт. По сути, мы экспортируем IT-сырье в другие страны, где его затем дорабатывают и продают в форме программного обеспечения, – рассказывает Виталий Шапран. – Государству следует задуматься о том, что происходит, поскольку экспорт готового продукта давал бы большую добавленную стоимость. Но для этого нужно стимулировать отрасль. А мы пока наблюдаем обратную картину".

После блокировки россиянами морских портов – украинский экспорт остановился

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет ситуацию абсолютно прогнозируемой.

"За год широкомасштабной российской агрессии Украина потеряла 30% ВВП. И, как следствие, 40% экспорта. Основные пути движения украинского экспорта – это всегда были порты. Металлургический – Мариуполь, зерновой – порты Черного моря (Николаев, Одесса). После блокировки россиянами этих портов – украинский экспорт остановился. Так что видим катастрофическое падение. Мы потеряли практически 40% металлургического экспорта, очень упали в зерновом", – поясняет эксперт.

По его словам, ситуацию несколько выправило зерновое соглашение, которое начало действовать с августа. Сейчас Украина ставит вопрос о том, чтобы расширить его (срок действия нынешнего истекает 18 марта) и на Николаевские порты.

"Но у меня есть большое сомнение, что это произойдет. Там есть Кинбурнская коса, на которой пока стоят россияне. И они будут обстреливать все корабли, проходящие мимо. Так что пока их не изгоним, вряд ли получится открыть Николаевские порты, – считает Олег Пендзин. – Если говорить об ожиданиях, то надеемся, экономическое падение прекратится. Прогноз Минэкономики на 2023-й – 1% роста ВВП. Так что, скорее всего, в текущем году мы не увидим резкого улучшения экономической ситуации. Пока идет война – так оно и будет".

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