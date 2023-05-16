Что ждет экономику Украины в будущем – о чем говорит прогноз Еврокомиссии

Европейская Комиссия опубликовала первый экономический прогноз для Украины с начала российского вторжения. Что можно сказать, исходя из приведенных данных и прогнозов (среди прочего, отмечалось, что в 2022 году украинская экономика упала на 29%, в 2023-м может вырасти на 0,6%, а к 2024 году – на 4%)? Какие у вас ожидания от обозримого экономического будущего Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

Европейцы, наконец-то, обратили внимание на цифры, что почти по всем показателям украинская экономика растет уже 10 из 14 месяцев войны

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), старший экономист UEO, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар поделился таким комментарием:

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"Мне было очень радостно видеть хоть и осторожный, но оптимистичный экономический прогноз для Украины. Европейцы, наконец-то, обратили внимание на цифры, которые свидетельствуют, что почти по всем показателям украинская экономика растет уже 10 из 14 месяцев войны".

Михаил Кухар напоминает, что Ukraine Economic Outlook обнародовал свой прогноз роста реального ВВП на 2023 год в 2-3% на своей Большой ежегодной конференции еще в январе.

"При этом, мы также считаем, что рост перейдет в двузначные цифры после Победы Украины", – отмечает эксперт.

Инвестор ждет окончания войны, чтобы заходить в Украину для восстановления нашей страны, для создания инновационных парков

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк акцентирует, что помощь, которую нам предоставляют ЕС, США, Великобритания, Канада способствует выживанию и развитию малого и среднего бизнеса в Украине.

"Но есть много факторов, которые влияют на экономику. Это и война, и законотворческая деятельность парламента, и действия налоговой (то же возвращение увеличенной налоговой ставки с 1 июля), – отмечает эксперт. – Прогнозировать что-либо сложно, ведь мы не знаем, сколько еще будет продолжаться война. Инвестор ждет ее окончания, чтобы заходить в Украину для восстановления нашей страны, для создания инновационных парков и так далее. Даже сейчас различные фонды и гранты помогают перемещенному в более безопасные места бизнесу (создание новых рабочих мест, экспорт продукции, обеспечение помощи нашим производителям, в том числе, во время международных выставок, форумов). Это свидетельствует, что мировой рынок стал более открытым для украинской продукции. И этим обязательно следует воспользоваться".

Анна Крысюк обращает внимание, что у нас произошло немало законодательных изменений, которые должны способствовать экономическому росту в обозримом будущем.

"Есть интересные наработки первого вице-премьера, министр экономики Украины Юлии Свириденко, много информационных форматов, связанных с порталом "Дія", что упростит ведение бизнеса, – отмечает эксперт. – Именно в простоте и быстроте тех или иных решений, в уменьшении регуляции и налогового пресса на предпринимателей, в усилении борьбы с коррупцией, в прекращении рейдерства – залог успеха. Только так экономика сможет быстро восстановиться и набрать обороты после войны. Прекрасно, что мы имеем такую поддержку со стороны демократического мира – и отдельных стран, и международных структур, в том числе финансовых. Но важно и чтобы внутри страны предпринимались шаги для упрощения ведения бизнеса, делалась ставка на инновации, на творческие инициативы. Есть вопросы к банковской системе, но и они, надеюсь, найдут эффективное разрешение".

Экономической катастрофы за более, чем год, полномасштабной войны не случилось, мы имеем определенную стабильность

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

"Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, на войну, украинская экономика держится. Часть предприятий закрылись, часть сократились, часть пережила релокацию. Тем не менее, экономика работает. В том числе благодаря макроэкономической помощи наших партнеров. В прогнозных показателях роста, думаю, заложена и деятельность нашего военно-промышленного комплекса, который сейчас работает на полную мощь".

Экономической катастрофы за более, чем год, полномасштабной войны не случилось, констатирует эксперт. Мы имеем определенную стабильность. А потому, считает он, можно согласиться со сдержанно оптимистичными прогнозами ЕК.

"Тут ведь еще и вопрос геополитики, – поясняет Руслан Соболь. – Демократический мир четко дал понять, что Украину будут поддерживать в военном, финансово-экономическом, гуманитарном, дипломатическом, политическом плане. А после завершения войны – и в проведении необходимых реформ, в восстановлении. И это очень важно, что верные партнеры, союзники с нами будут не просто до победы военной, но и после нее".

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